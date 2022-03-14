Mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmak için ilk adım: Bağışıklık

14 Mart 2022 Pazartesi, 00:00

Baharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan mevsimsel değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardan etkilenmek istemeyen yurttaşlar, aktarların yolunu tutmaya başladı.

Eskişehir’de aktar dükkanı bulunan Sibel Yasak, yurttaşların doğal ürünlere yönelmesi gerektiğini gerektiğini söyledi.

Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmenin önemli olduğunu belirten Yasak, “Zaten bulunduğumuz aylarda insanlar, havalarda yaşanan değişimlere çok fazla aldanıyor. Bu yüzden grip olanlar ve korona virüs olan insanları ayırt etmek çok zorlaşıyor. Ben hazır ürünlerden çok doğal ürünlerin tercih edilmesi taraftarıyım. Arı sütü ve keçiboynuzu özü, özellikle bahar aylarında çok değerlidir. Bizim mevsim geçişlerine özel 10 çeşit bitkiden hazırladığımız çayımız da var. Ihlamur, kuşburnu, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi doğal ürünlerin bulunduğu çayımız hastalıklara karşı çok etkili oluyor. Özellikle ciğerlerde yaşanan rahatsızlıklara tedavi amaçlı kullanıyoruz. Biz biraz daha hastalık odaklı ürün önerisi yapsak da her yaştan vatandaşımız bu ürünü bağışıklığı arttırmak adına kullanabilir. Bunun dışında kendi sıktığımız çörek otu yağı da bahar mevsimi için çok önemlidir” dedi.







