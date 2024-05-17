Mezarlık dizisinden müjdeli haber
Yönetmen Abdullah Oğuz'un kadın cinayetlerini konu aldığı Mezarlık dizisinin ikinci sezon çekimleri haziran ayında başlayacak.
Mezarlık dizisi 17 Haziran 2022’de Netflix’te seyirciyle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü.
Abdullah Oğuz’un üzerinde titizlikle çalıştığı dizinin 2. Sezonu için haziran başında sete çıkılacak.
8 HİKAYE YER ALACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk sezonu 1,5 saatlik “Güneşten Daha Sıcak”, “Bir Nefes Kadar Yakın”, “Göldeki Kadın” ve “Düğüm” başlıklı 4 bölümden oluşan dizinin 2. Sezonu ise 4 bölüm olarak çekilecek ve içinde 8 hikâye yer alacak.
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