Mezarlık dizisinden müjdeli haber

Yönetmen Abdullah Oğuz'un kadın cinayetlerini konu aldığı Mezarlık dizisinin ikinci sezon çekimleri haziran ayında başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 20:44
Mezarlık dizisinden müjdeli haber
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Mezarlık dizisi 17 Haziran 2022’de Netflix’te seyirciyle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü.

Abdullah Oğuz’un üzerinde titizlikle çalıştığı dizinin 2. Sezonu için haziran başında sete çıkılacak.

8 HİKAYE YER ALACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk sezonu 1,5 saatlik “Güneşten Daha Sıcak”, “Bir Nefes Kadar Yakın”, “Göldeki Kadın” ve “Düğüm” başlıklı 4 bölümden oluşan dizinin 2. Sezonu ise 4 bölüm olarak çekilecek ve içinde 8 hikâye yer alacak.

 


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