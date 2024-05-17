Mezarlık dizisinden müjdeli haber

Yayınlanma: 17.05.2024 - 20:44

Güncelleme: 17.05.2024 - 20:45

Mezarlık dizisi 17 Haziran 2022’de Netflix’te seyirciyle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü.

Abdullah Oğuz’un üzerinde titizlikle çalıştığı dizinin 2. Sezonu için haziran başında sete çıkılacak.

8 HİKAYE YER ALACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk sezonu 1,5 saatlik “Güneşten Daha Sıcak”, “Bir Nefes Kadar Yakın”, “Göldeki Kadın” ve “Düğüm” başlıklı 4 bölümden oluşan dizinin 2. Sezonu ise 4 bölüm olarak çekilecek ve içinde 8 hikâye yer alacak.