Mezarlıktaki bebek ağlama sesi ihbarı polisi harekete geçirdi

Denizli’de mezarlığa annesinin kabrine giden kadının bebek ağlama sesi duyduğu yönündeki ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Önce tarif ile ardından ihbarcının gelmesi üzerine yapılan kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:12
Mezarlıktaki bebek ağlama sesi ihbarı polisi harekete geçirdi
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Denizli’de çocuklarıyla birlikte annesinin Asri Mezarlık’ta bulunan kabrine ziyarete giden Kezban Kartal, bebek ağlama sesi duyduğu gerekçesiyle korkarak mezarlıktan çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kartal, mezarlıktan bebek ağlama sesi duyduğunu, bir bebeğin bırakılmış olabileceği ihbarında bulundu.

BÖLGEDE ARAMA YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ihbarda bulunan Kartal’ı arayarak tarif ettiği bölgede arama yaptı.

Sonuç alamayan emniyet güçleri bu kez Kartal’ı mezarlığa getirerek tarif etmesini istedi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Kızının cinlerden bahsettiği için etkisinde kalmış olabileceği düşünülen Kezban Kartal, "Mezarlığa geldiğimizde ben tenha olmasından konu açtım. Kızım da cinlerden bahsetmişti. Ben o korkuyla geldim. Bebek sesi duydum. Bir de mezarın başında bir karartı gördüm. Bu yüzden polisi aradım" dedi.


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