Biçerdöverlerin yoğun hasat mesaisi

Yayınlanma: 06.06.2024 - 17:35

Güncelleme: 06.06.2024 - 17:35

Gaziantep'te 2024 yılı hasat mevsimi başladı. Hasat mevsiminin başlamasıyla Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde biçerdöverlerin de mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlara gelen biçerdöverler, ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan arpa ve buğdayı hasat ediyor.

"BOL KAZANÇLI, BEREKETLİ BİR HASAT OLSUN"

2024 yılı hasat mevsiminin hayırlı olmasını dileyen Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, "2024 yılı arpa ve buğday hasat mevsimimiz başladı. İlçemize, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Hasadımız bereketli olsun. Çiftçimize bol kazançlar diliyorum" dedi.

"BİÇERDÖVERLERİMİZ YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Biçerdöver operatörü Ökkeş Çelik hasat mevsiminin gelmesiyle yoğun mesaiye başladıklarını ifade ederek, "Bu yılın hasat mevsimi başladı. Biçerdöverlerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Yavuzeli ilçemize hayır ve uğurlu olsun. Verim iyi gibi duruyor, bereketli bir yıl olsun çiftçilerimiz ve bizler için" diye konuştu.