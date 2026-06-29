MGD Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Bülent Makar

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) 14. Olağan Genel Kurulu, bugün Yenibirlik Gazetesi’nde yapıldı.

Oldukça yoğun katılımın yaşandığı Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Nurcan Sabur, Başkan Yardımcılığına Savaş Kalafat, Katip üyeliklere de Neslihan Cansu ve Mahmut Ali Özyön seçildi.

Başkan Okan Alkan Sarıkaya’nın okuduğu yönetim ve denetim faaliyet raporları, Genel Kurul üyelerinin oylarıyla ibra edildi. Demokratik bir ortamda yapılan başkanlık yarışı için 102 üye oy kullandı.

Mevcut başkan Okan Alkan Sarıkaya 41 üyenin oyunu alırken, dernek yönetimine yeni bir vizyon, yeni hedefler sloganıyla yola çıkan Bülent Makar ise 62 oy alarak Magazin Gazetecileri Derneği’nin yeni başkanı seçildi.

Genel Kurul üyelerinin takdiriyle Başkan seçilen Bülent Makar’ı, ilk kutlayan rakibi Okan Alkan Sarıkaya oldu.

BÜLENT MAKAR’IN KAZANAN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

34 Yıllık geçmişiyle önemli başarılara imza atan MGD’nin 5.nci Başkanı seçilen Bülent Makar’ın listesinde, magazin gazeteciliğine önemli katkılar sunan gazetecilerle, mesleğin duayen isimleri yer aldı.

İşte MGD’nin yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Savaş Kalafat

Burhan Akdağ

Birsen Altuntaş

Derya Yolyapan

Doğan Savaş

İsmail Bayrak

Mehmet Üstündağ

Neslihan Cansu