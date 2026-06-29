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MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 29 Haziran deniz suyu sıcaklıkları

MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 29 Haziran deniz suyu sıcaklıkları

29.06.2026 12:35:00
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Haber Merkezi
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MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 29 Haziran deniz suyu sıcaklıkları

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları da tatil planı yapan yurttaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Haziran tarihli güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini yayımladı. Peki, bugün deniz suyu sıcaklığı kaç derece? İşte il il 29 Haziran deniz suyu sıcaklıkları...
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Haziran tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

29 HAZİRAN DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

zmir (Seferihisar): 31.3°C

Antalya (Serik): 30.7°C

Adana (Karataş): 27.0°C

Antalya (Kemer): 30.4°C

Antalya (Konyaaltı): 32.2°C

İzmir (Urla): 28.0°C

Muğla (Marmaris): 28.6°C

Antalya (Kaş): 28.1°C

Aydın (Didim): 29.2°C

Tekirdağ (Marmaraereğlisi): 27.3°C

İzmir (Konak): 32.6°C

Giresun (Merkez): 24.4°C

Aydın (Kuşadası): 24.8°C

Artvin (Hopa): 23.5°C

Samsun (İlkadım): 23.7°C

Van (Gevaş): 18.9°C

İstanbul (Silivri): 27.5°C

Van (Tuşba): 21.0°C

İstanbul (Adalar): 26.4°C

Balıkesir (Marmara): 25.1°C

Mersin (Akdeniz): 28.6°C

İstanbul (Fatih): 28.9°C

İstanbul (Sarıyer): 25.0°C

Yalova (Merkez): 23.9°C

Ordu (Ünye): 24.9°C

Trabzon (Ortahisar): 22.1°C

İzmir (Çeşme): 25.2°C

İstanbul (Tuzla): 24.7°C

Kocaeli (Kandıra): 24.3°C

Trabzon (Araklı): 23.3°C

Bursa (Mudanya): 24.8°C

Rize (Çayeli): 23.4°C

Bitlis (Tatvan): 19.6°C

Kastamonu (Cide): 25.6°C

İstanbul (Tuzla Aydınlı): 23.0°C

Zonguldak (Merkez): 22.5°C

Kastamonu (İnebolu): 23.6°C

Bartın (Merkez): 21.9°C

Muğla (Bodrum): 28.9°C

Balıkesir (Bandırma): 23.2°C

Çanakkale (Bozcaada): 23.2°C

Çanakkale (Eceabat): 30.1°C

Çanakkale (Gökçeada): 25.9°C

Çanakkale (Ezine): 31.7°C

Edirne (Enez): 30.0°C

İzmir (Güzelbahçe): 27.5°C

İzmir (Karaburun): 27.5°C

Sinop (Merkez): 25.5°C

Sinop (Gerze): 25.7°C

Samsun (Bafra): 26.6°C

Ordu (Perşembe): 24.8°C

Giresun (Piraziz): 24.9°C

Muğla (Datça): 25.5°C

Muğla (Fethiye): 27.3°C

Antalya (Finike): 31.5°C

Antalya (Alanya): 27.7°C

Mersin (Anamur): 29.3°C

Mersin (Silifke): 28.5°C

Hatay (Arsuz): 25.0°C

Hatay (Payas): 27.7°C

İzmir (Foça): 25.9°C

İzmir (Aliağa): 29.3°C

Mersin (Erdemli): 28.8°C

İlgili Konular: #Akdeniz #sıcak hava #deniz suyu

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