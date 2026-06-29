MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 29 Haziran deniz suyu sıcaklıkları

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Haziran tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

29 HAZİRAN DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

zmir (Seferihisar): 31.3°C

Antalya (Serik): 30.7°C

Adana (Karataş): 27.0°C

Antalya (Kemer): 30.4°C

Antalya (Konyaaltı): 32.2°C

İzmir (Urla): 28.0°C

Muğla (Marmaris): 28.6°C

Antalya (Kaş): 28.1°C

Aydın (Didim): 29.2°C

Tekirdağ (Marmaraereğlisi): 27.3°C

İzmir (Konak): 32.6°C

Giresun (Merkez): 24.4°C

Aydın (Kuşadası): 24.8°C

Artvin (Hopa): 23.5°C

Samsun (İlkadım): 23.7°C

Van (Gevaş): 18.9°C

İstanbul (Silivri): 27.5°C

Van (Tuşba): 21.0°C

İstanbul (Adalar): 26.4°C

Balıkesir (Marmara): 25.1°C

Mersin (Akdeniz): 28.6°C

İstanbul (Fatih): 28.9°C

İstanbul (Sarıyer): 25.0°C

Yalova (Merkez): 23.9°C

Ordu (Ünye): 24.9°C

Trabzon (Ortahisar): 22.1°C

İzmir (Çeşme): 25.2°C

İstanbul (Tuzla): 24.7°C

Kocaeli (Kandıra): 24.3°C

Trabzon (Araklı): 23.3°C

Bursa (Mudanya): 24.8°C

Rize (Çayeli): 23.4°C

Bitlis (Tatvan): 19.6°C

Kastamonu (Cide): 25.6°C

İstanbul (Tuzla Aydınlı): 23.0°C

Zonguldak (Merkez): 22.5°C

Kastamonu (İnebolu): 23.6°C

Bartın (Merkez): 21.9°C

Muğla (Bodrum): 28.9°C

Balıkesir (Bandırma): 23.2°C

Çanakkale (Bozcaada): 23.2°C

Çanakkale (Eceabat): 30.1°C

Çanakkale (Gökçeada): 25.9°C

Çanakkale (Ezine): 31.7°C

Edirne (Enez): 30.0°C

İzmir (Güzelbahçe): 27.5°C

İzmir (Karaburun): 27.5°C

Sinop (Merkez): 25.5°C

Sinop (Gerze): 25.7°C

Samsun (Bafra): 26.6°C

Ordu (Perşembe): 24.8°C

Giresun (Piraziz): 24.9°C

Muğla (Datça): 25.5°C

Muğla (Fethiye): 27.3°C

Antalya (Finike): 31.5°C

Antalya (Alanya): 27.7°C

Mersin (Anamur): 29.3°C

Mersin (Silifke): 28.5°C

Hatay (Arsuz): 25.0°C

Hatay (Payas): 27.7°C

İzmir (Foça): 25.9°C

İzmir (Aliağa): 29.3°C

Mersin (Erdemli): 28.8°C