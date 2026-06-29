Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıta zam mı geliyor? 29 Haziran benzin, motorin ve LPG ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELİYOR?

29 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanması beklenmiyor. Öte yandan, temmuz ayında yürürlüğe girecek otomatik ÖTV artışı nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir fiyat güncellemesi yapılabileceği öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI 29 HAZİRAN

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzinin litresi: 62.03 TL

Motorinin litresi: 64.26 TL

LPG: 31.39 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzinin litresi: 62.19 TL

Motorinin litresi: 64.42 TL

LPG: 31.99 TL

ANKARA:

Benzinin litresi: 63.14 TL

Motorinin litresi: 65.52 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR:

Benzinin litresi: 63.42 TL

Motorinin litresi: 65.79 TL

LPG: 31.79 TL