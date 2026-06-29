Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akaryakıta zam mı geliyor? 29 Haziran benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Akaryakıta zam mı geliyor? 29 Haziran benzin, motorin ve LPG ne kadar?

29.06.2026 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akaryakıta zam mı geliyor? 29 Haziran benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 29 Haziran'da araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Peki, Akaryakıta zam mı geliyor? 29 Haziran benzin, motorin ve LPG ne kadar?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, Akaryakıta zam mı geliyor? 29 Haziran benzin, motorin ve LPG ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELİYOR?

29 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanması beklenmiyor. Öte yandan, temmuz ayında yürürlüğe girecek otomatik ÖTV artışı nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir fiyat güncellemesi yapılabileceği öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI 29 HAZİRAN

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzinin litresi: 62.03 TL

Motorinin litresi: 64.26 TL

LPG: 31.39 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzinin litresi: 62.19 TL

Motorinin litresi: 64.42 TL

LPG: 31.99 TL

ANKARA:

Benzinin litresi: 63.14 TL

Motorinin litresi: 65.52 TL

LPG: 31.97 TL

İZMİR:

Benzinin litresi: 63.42 TL

Motorinin litresi: 65.79 TL

LPG: 31.79 TL

İlgili Konular: #petrol #motorin #akaryakıt

İlgili Haberler

TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var? 29 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 29 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
İSKİ açıkladı: 29 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 29 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'da yaz sıcaklarının yüzünü iyice göstermesiyle birlikte yurttaşların arama motorlarında en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında "İstanbul baraj doluluk oranları" geliyor. Özellikle artan su tüketimi ve sıcaklıklara bağlı buharlaşma, barajlardaki su seviyelerini doğrudan etkiliyor. Peki, İSKİ açıkladı: 29 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026 Pazartesi...
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026 Pazartesi... 29 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 29 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...