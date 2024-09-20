Michael Madsen, 27 yıllık evliliğini sonlandırıyor: Şoke eden iddialar

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:47

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:48

Hollywood’un ünlü oyuncusu Michael Madsen, 1996 yılında evlendiği DeAnna Madsen’ın kendisine yıllarca eziyet ettiğini ve oğullarını intihara sürüklediğini iddia ederek boşanma davası açtı. 'Rezervuar Köpekleri' ve 'Kill Bill' gibi yapımlarda sert karakterleri canlandırmasıyla tanınan Madsen'ın eşiyle ilgili bu açıklaması büyük şaşkınlık yarattı.

Madsen, dava dosyasında boşanma gerekçesi olarak "şiddetli geçimsizlik" ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD ordusunda görev yapan oğulları Hudson Madsen’ın 2022 yılı Ocak ayında intihar ettiğinden beri eşiyle ayrı yaşadıklarını belirtti. Michael Madsen, eşinin içine düştüğü alkol bağımlılığı ve ihmalkârlığının oğullarını bu trajediye sürüklediğini öne sürdü.

Geçtiğimiz ay Michael Madsen, eşine şiddet uyguladığı ve onu evden atıp kapıyı kilitlediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, 20 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Madsen'ın avukatı Perry Wander, ünlü oyuncunun aile içi şiddetten sorumlu tutulamayacağını savundu. Aksine, DeAnna Madsen’ın izinsiz olarak Madsen’ın evine girdiğini ve esas eziyeti onun yaptığını ileri sürdü.

Dava dilekçesinde, “Michael, bu dönemde eşine kesinlikle büyük bir şefkat gösterdi. Aile içi şiddetten sorumlu değil,” ifadelerine yer verildi.

64 yaşındaki Michael Madsen’ın, DeAnna Madsen ile evliliğinden Hudson dışında Calvin (25) ve Luke (16) adında iki oğlu, eski eşi Jeannine Bisignano’dan ise Christian (31) ve Max (27) adında iki çocuğu bulunuyor.