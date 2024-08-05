Hollywood yıldızı Tom Hanks'in malikanesine hırsız girdi!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:35

Güncelleme: 05.08.2024 - 16:35

ABD'li ünlü aktör Tom Hanks'in evine hırsız girdiği bildirildi. Mirror'ın haberine göre, Hanks ile eşi Rita Wilson'ın malikanesinin bulunduğu tesis içindeki bir misafirhaneye hırsızlar, camları kırarak girmeye çalıştı ve evi yağmaladılar.

Hırsızlığın, ünlü çiftin şehir dışında olduğu bir gündüz vakti gerçekleştiği belirtildi. Hırsızların, kırılan camın tetiklediği alarmın ardından içeriye girmeyi başardıkları söylendi. Henüz hangi eşyaların çalındığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Bu olay, çiftin 34 yaşındaki oğlu Chet Hanks'in geçtiğimiz yıl kendi evinde bir davetsiz misafirle karşılaşmasının ardından yaşandı. Chet'in evine giren şüpheli, olay yerinde tutuklama yapan polislere saldırmış, ancak Chet zarar görmemişti.