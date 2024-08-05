Hollywood yıldızı Tom Hanks'in malikanesine hırsız girdi!

Hollywood'un usta oyuncularından Tom Hanks'in Los Angeles'taki evine hırsız girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:35
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in malikanesine hırsız girdi!
Abone Ol google-news

ABD'li ünlü aktör Tom Hanks'in evine hırsız girdiği bildirildi. Mirror'ın haberine göre, Hanks ile eşi Rita Wilson'ın malikanesinin bulunduğu tesis içindeki bir misafirhaneye hırsızlar, camları kırarak girmeye çalıştı ve evi yağmaladılar.

Hırsızlığın, ünlü çiftin şehir dışında olduğu bir gündüz vakti gerçekleştiği belirtildi. Hırsızların, kırılan camın tetiklediği alarmın ardından içeriye girmeyi başardıkları söylendi. Henüz hangi eşyaların çalındığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Bu olay, çiftin 34 yaşındaki oğlu Chet Hanks'in geçtiğimiz yıl kendi evinde bir davetsiz misafirle karşılaşmasının ardından yaşandı. Chet'in evine giren şüpheli, olay yerinde tutuklama yapan polislere saldırmış, ancak Chet zarar görmemişti.


forrest gump tom hanks haberleri tom hanks haberleri

İlgili Haberler

Ünlü oyuncu Tom Hanks uyardı: 'Yapay zeka ile...'

Ünlü oyuncu Tom Hanks uyardı: 'Yapay zeka ile...'
Tom Hanks fahri Harvard doktorası aldı

Tom Hanks fahri Harvard doktorası aldı
Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? KPSS'deki Forrest Gump sorusunun cevabı nedir?

Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? KPSS'deki Forrest Gump sorusunun cevabı nedir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler