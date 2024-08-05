Hollywood yıldızı Tom Hanks'in malikanesine hırsız girdi!
Hollywood'un usta oyuncularından Tom Hanks'in Los Angeles'taki evine hırsız girdi.
ABD'li ünlü aktör Tom Hanks'in evine hırsız girdiği bildirildi. Mirror'ın haberine göre, Hanks ile eşi Rita Wilson'ın malikanesinin bulunduğu tesis içindeki bir misafirhaneye hırsızlar, camları kırarak girmeye çalıştı ve evi yağmaladılar.
Hırsızlığın, ünlü çiftin şehir dışında olduğu bir gündüz vakti gerçekleştiği belirtildi. Hırsızların, kırılan camın tetiklediği alarmın ardından içeriye girmeyi başardıkları söylendi. Henüz hangi eşyaların çalındığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.
Bu olay, çiftin 34 yaşındaki oğlu Chet Hanks'in geçtiğimiz yıl kendi evinde bir davetsiz misafirle karşılaşmasının ardından yaşandı. Chet'in evine giren şüpheli, olay yerinde tutuklama yapan polislere saldırmış, ancak Chet zarar görmemişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezayirli boksörün rakibinden olay sözler!
- CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Açılış için tarih verdi: Instagram'a 3 şart!
- 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'
- TİP'ten Barış Atay açıklaması
- ‘Düşman mı arıyoruz, AKP orada!’
- Şûrası olmayan şûra
- Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor
- Yeşilçam'ın ‘Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı!