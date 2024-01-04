Mickey Cottrell kimdir, nereli? Star Trek yıldızı Mickey Cottrell neden öldü? Mickey Cottrell filmleri neler?

'Star Trek' filminin yıldızı Mickey Cottrell, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Bu haberin ardından ünlü oyuncunun sevenleri Cottrell'in neden öldüğünü merak etti. Peki, Mickey Cottrell kimdir, nereli? Star Trek yıldızı Mickey Cottrell neden öldü? Mickey Cottrell filmleri neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:38
Mickey Cottrell kimdir, nereli? Star Trek yıldızı Mickey Cottrell neden öldü? Mickey Cottrell filmleri neler?
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Ünlü oyuncu Mickey Cottrell, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu haberin ardından ünlü oyuncunun kim olduğu ve neden öldüğünü araştırmaya başladı. Peki, Mickey Cottrell kimdir, nereli? Star Trek yıldızı Mickey Cottrell neden öldü? Mickey Cottrell filmleri neler?

MICKEY COTTRELL KİMDİR?

Mickey Cottrell 4 Eylül 1944'te doğdu. 90'lı yıllarda Star Trek: THe Next Generation ve Star Trek: Voyager'da yer alan Cottrell ayrıca Ed Wood ve Hellraiser filmlerinde de oynamıştı. Son filmi ise 2012 yapımı "I Do" olmuştu.

Star Trek yıldızı 2016 yılın felç geçirmiş, üç yıl sonra bakım merkezine gönderilmişti. Uzun bir dönem sahne arkasında görev yapmıştı.

Beyaz perdede ilk kez 1991 yılında boy gösteren oyuncu 40 yıldır spot ışıklarının etrafında çalışıyordu.

MICKEY COTTRELL NEDEN ÖLDÜ?

Kaliforniya'da bir bakım merkezinde kalan Star Trek oyuncusu Mickey Cottrell uzun süredir mücadele ettiği Parkinson hastalığına yenik düşerek 79 yaşında öldü.

MICKEY COTTREL FİLMLERİ

1998  Apt Pupil

1997  Conan 

1997  The Practice 

1997  Star Trek: Voyager 

1991  Benim Güzel Idaho’m

1991  Star Trek: The Next Generation -


Mickey Cottrell kimdir? Star Trek

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