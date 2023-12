Yayınlanma: 31.12.2023 - 14:28

Güncelleme: 31.12.2023 - 14:28

Büyük Budapeşte Oteli, Batman Başlıyor ve Aşık Shakespeare gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu Tom Wilkinson 75 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Tom Wilkinson kimdir? Tom Wilkinson neden öldü? Tom Wilkinson filmleri neler?

TOM WİLKİNSON KİMDİR?

Thomas Geoffrey Wilkinson 5 Şubat 1948 yılında doğdu. Oscar and Lucinda, Wilde, Aşık Shakespeare, The Patriot, Sil Baştan, İnci Küpeli Kız, The Exorcism of Emily Rose, Batman Başlıyor, Yatak Odasında, Separate Lies ve Cassandra's Dream gibi filmlerde rol aldı. 2001 yılında Yatak Odasında filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. 2007 yılında 65. Altın Küre Ödülleri'nde Avukat filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalındaki ödüle aday oldu

TOM WİLKİNSON'UN ÖZEL HAYATI

5 Ocak 1988'de Diana Hardcastle ile evlenmiştir. Çiftin Alice ve Molly isminde 2 çocuğu vardır.

TOM WİLKİNSON FİLMLERİ

Snowden

Aşkın Seçimi

Özgürlük Yürüyüşü

Büyük Budapeşte Oteli

Suikast

Yeşil Yaban Arısı

Sahtekarlar

Operasyon Valkyrie

Cassandra'nın Rüyası

Sil Baştan

Şeytan Çarpması

Gizemli Kadın

Batman Başlıyor

Sahne Güzeli

İnci Küpeli Kız

Yatak Odasında

Özgür Ruh

Aşık Shakespeare

Bitirim İkili

Anadan Doğma

Smilla ve Karlar

Hayalet Ve Karanlık

TOM WİLKİNSON NEDEN ÖLDÜ?

Yapılan açıklamada, Tom Wilkinson'ın eşi ve ailesiyle birlikte evindeyken aniden öldüğü belirtildi. Ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.