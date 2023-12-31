Tom Wilkinson kimdir? Tom Wilkinson neden öldü? Tom Wilkinson filmleri neler?
Oscar adayı İngiliz aktör Tom Wilkinson 75 yaşında hayatını kaybetti. Büyük Budapeşte Oteli, Batman Başlıyor ve Aşık Shakespeare gibi birbirinden ünlü yapımda rol alan Wilkinson'un hayatı merak edildi. Peki, Tom Wilkinson kimdir? Tom Wilkinson neden öldü? Tom Wilkinson filmleri neler?
Büyük Budapeşte Oteli, Batman Başlıyor ve Aşık Shakespeare gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan oyuncu Tom Wilkinson 75 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Tom Wilkinson kimdir? Tom Wilkinson neden öldü? Tom Wilkinson filmleri neler?
TOM WİLKİNSON KİMDİR?
Thomas Geoffrey Wilkinson 5 Şubat 1948 yılında doğdu. Oscar and Lucinda, Wilde, Aşık Shakespeare, The Patriot, Sil Baştan, İnci Küpeli Kız, The Exorcism of Emily Rose, Batman Başlıyor, Yatak Odasında, Separate Lies ve Cassandra's Dream gibi filmlerde rol aldı. 2001 yılında Yatak Odasında filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. 2007 yılında 65. Altın Küre Ödülleri'nde Avukat filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalındaki ödüle aday oldu
TOM WİLKİNSON'UN ÖZEL HAYATI
5 Ocak 1988'de Diana Hardcastle ile evlenmiştir. Çiftin Alice ve Molly isminde 2 çocuğu vardır.
TOM WİLKİNSON FİLMLERİ
Snowden
Aşkın Seçimi
Özgürlük Yürüyüşü
Büyük Budapeşte Oteli
Suikast
Yeşil Yaban Arısı
Sahtekarlar
Operasyon Valkyrie
Cassandra'nın Rüyası
Sil Baştan
Şeytan Çarpması
Gizemli Kadın
Batman Başlıyor
Sahne Güzeli
İnci Küpeli Kız
Yatak Odasında
Özgür Ruh
Aşık Shakespeare
Bitirim İkili
Anadan Doğma
Smilla ve Karlar
Hayalet Ve Karanlık
TOM WİLKİNSON NEDEN ÖLDÜ?
Yapılan açıklamada, Tom Wilkinson'ın eşi ve ailesiyle birlikte evindeyken aniden öldüğü belirtildi. Ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.
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