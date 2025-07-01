Mide koruyucu ilaçlar zararlı mı? Uzmanından uyarılar

Mide rahatsızlığı yaşayan birçok kişi, çareyi "mide koruyucu" olarak bilinen ilaçlarda arıyor. Ancak Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Süleyman Günay, bu ilaçların isminin yanıltıcı olduğunu ve uzman kontrolü olmadan kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

MİDE KORUYUCU İSMİ ALDATICI

Genellikle proton pompa inhibitörleri (PPI) grubu ilaçlar olan mide koruyucular, mide asidini azaltarak reflü, ülser ve bazı ilaçların mideye zararlarını önlemek amacıyla kullanılıyor. Ancak “koruyucu” ifadesi, bu ilaçların risksiz ve her durumda faydalı olduğu yanılgısına neden olabiliyor.

YAN ETKİLERİ NELER?

Doç. Dr. Günay, bu ilaçların bilinçsiz uzun süre kullanımında vitamin ve mineral eksiklikleri (özellikle B12, demir, magnezyum), kemik erimesi ve kırık riski, bağırsak enfeksiyonlarına yatkınlık, böbrek fonksiyon bozuklukları gibi ciddi yan etkiler ortaya çıkabileceğini söylüyor. Mide asidinin vücudun doğal savunma mekanizması olduğunu ve sürekli baskılanmasının pek çok sistemi olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

SADECE DOĞRU DURUMLARDA KULLANILMALI

Mide koruyucu ilaçların doktor kontrolünde ve sadece gerekli durumlarda kullanılması gerekiyor. Özellikle uzun süreli ağrı kesici (NSAİİ) kullananlar, aktif mide veya onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar ile reflü tedavisi görenler belirli sürelerde bu ilaçları alabilir. Ancak sağlıklı kişilerin koruyucu amaçla kullanması önerilmiyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMALI

İlaçların reçetesiz ve kontrolsüz kullanımının sağlık açısından risk oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Günay, mide rahatsızlığı olan kişilerin mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvurması ve gerekirse endoskopik değerlendirme yaptırmasının en doğru yaklaşım olduğunu ifade etti. Sağlık okuryazarlığının artırılması ve ilaçların yalnızca hekim önerisiyle kullanılması büyük önem taşıyor.