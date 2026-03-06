Mide yanması diyerek geçmeyin: Ölümcül tehlikenin sinsi işareti olabilir

Dünya genelinde özellikle genç nüfus arasında kanser vakalarının artış göstermesi, sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Son olarak Birleşik Krallık'taki uzmanlar, toplumda çok yaygın görülen mide yanması (gastrit/reflü) şikayetlerinin altında yatan sinsi tehlikeye dikkat çekti. "Sadece hazımsızlık" sanılan belirtilerin, yemek borusunda (özofagus) başlayan kötü huylu hücre büyümelerinin habercisi olabileceği açıklandı.

GENÇLERDE KANSER RİSKİ TIRMANIYOR

Kanser istatistikleri, özellikle sindirim sistemi hastalıklarının son yıllarda genç yaştaki bireylerde daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor. Mayo Clinic verilerine göre yemek borusu kanseri, gıdaları mideye ileten kanal üzerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla başlıyor.

Uzmanlar, kanser başlığının ürkütücü olmasına rağmen, erken teşhis edilen vakalarda başarı oranının çok yüksek olduğunu hatırlatıyor. NHS’nin paylaştığı uyarılarda ise "Tedavi edilebilir bir evreyi kaçırmamak için vücudunuzun sesini dinleyin" çağrısı yapılıyor.

REFLÜ VE HAZIMSIZLIK KANSER HABERCİSİ OLABİLİR

Pek çok hasta, yaşadığı rahatsızlığı "basit bir hazımsızlık" olarak tanımlayarak doktora gitmeyi erteliyor. Ancak doktorlar, geçmeyen asit reflüsü ve mide yanmasının yemek borusu kanseriyle doğrudan bağlantılı olabileceğini vurguluyor.

Özellikle haftada birkaç kez tekrarlayan ya da uzun süre devam eden yanma hissi, hücre yapısındaki bozulmanın işareti sayılıyor. Sağlık otoriteleri; yutma güçlüğü, göğüs bölgesinde baskı, sebepsiz kilo kaybı ve geçmeyen ses kısıklığı gibi ek belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden uzman bir görüşü alınması gerektiğini söylüyor.

BASİT BİR REFLÜDEN FAZLASI: KRİTİK BELİRTİLER

NHS tarafından başlatılan farkındalık kampanyasında, "her zamanki mide yanması" olarak nitelendirilen durumların aslında tıbbi bir inceleme gerektirdiği ifade ediliyor. Yemek borusu kanserinin başlıca belirtileri bu semptomlarla belirgin oluyor:

Kalıcı mide yanması ve asit reflüsü: Midedeki asidin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan yanma hissinin kronikleşmesi.