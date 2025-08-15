'Midem bulanıyor' diyerek duyurdu: Seren Serengil'den 'siyasete girme' kararı!

Şarkıcı Seren Serengil, yeniden siyasete girme mesajı verdi. Daha önce açıklama yaparak siyasete gireceğini söyleyen Serengil buna ilişkin bir adım atmamıştı.

Dün siyaset gündeminde çok konuşulan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından Serengil yeniden siyasete girme kararı verdi. Serengil yaptığı açıklamada, "Bugün çok midem bulanıyor. Siyasete girmekten vazgeçmiştim şu anda tamamen fikrim değişti. Girmeye karar verdim. Destekleyecekseniz ben hazırım" dedi.