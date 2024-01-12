Migren ağrılarına karşı 'botokslu çözüm' yaşam kalitesini artırıyor

Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:41

Güncelleme: 12.01.2024 - 12:43

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Aydın, botoks tedavisi ile kronik migren hastalarının baş ağrılarına dayalı yaşam planlarından kurtulmayı hedefleyen bir yöntem olduğunu belirtiyor. Kronik migrenin, baş ağrılarının en az 3 ay boyunca ayda 15 günden fazla görüldüğü durumu ifade ettiğini söyleyen Aydın, bu durumda koruyucu tedaviye başlandığını ve botoksun bu tedavi seçenekleri arasında yer aldığını açıklıyor.

Botoksun migren tedavisinde nasıl kullanıldığını anlatan Aydın, baş ve boyun bölgelerine standart 31 noktaya ince iğne uçları aracılığıyla enjeksiyon yapıldığını belirtiyor. Uygulamanın 10 gün sonra etkisini gösterdiğini ve 20-25 dakika süren bir işlem olduğunu ifade ediyor. Aydın, botoks tedavisinin amacının migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmak olduğunu vurguluyor.

BAŞKA TEDAVİ YÖNTEMLERİ DE KULLANILABİLİR

Aydın ayrıca migren aşısının da migren tedavisinde kullanılan bir başka yöntem olduğunu ifade ediyor. Bu aşının, beyinde baş ağrısı hissine yol açan maddeleri bloke ederek atakları önlediğini belirtiyor. Migren aşısının iğne şeklinde uygulandığını ve bazı durumlarda tek başına, bazen de ilaç tedavisi ile birlikte kullanılabildiğini açıklıyor.

Her iki tedavi yönteminin de migrenli hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve ağrı kesicilere bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini söyleyen Aydın, bu tedavilerin eğitimli ve deneyimli hekimler tarafından uygulanması gerektiğini belirtiyor.