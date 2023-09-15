İngiliz doktor, migren atağını 15 dakikada kesen ve hiçbir yan etkisi olmayan mucize yöntemi paylaştı

TikTok'ta paylaştığı içerikler milyonlarca kişi tarafından izlenen Doktor Sood, yayınladığı güncel bir video ile dünya çapında milyonlarca kişinin İnternetten arattığı "Migrene ne iyi gelir" sorusunun yanıtı olan mucize bir tedavi yöntemi paylaştı.