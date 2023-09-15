İngiliz doktor, migren atağını 15 dakikada kesen ve hiçbir yan etkisi olmayan mucize yöntemi paylaştı
TikTok'ta paylaştığı içerikler milyonlarca kişi tarafından izlenen Doktor Sood, yayınladığı güncel bir video ile dünya çapında milyonlarca kişinin İnternetten arattığı "Migrene ne iyi gelir" sorusunun yanıtı olan mucize bir tedavi yöntemi paylaştı.
Üstelik uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey "sıcak su"...
Bildiğiniz üzere migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkan bir baş ağrısı tipidir.
Migrenli bireylerde ataklara duyarlı olan bir sinir sistemi mevcuttur ve ataklar, dış çevredeki bazı faktörler ile tetiklenebilir...
MUCİZE YÖNTEM
Doktor Sood'a göre, migren hastalarının dayanabilecekleri ısıda sıcak bir suyun içinde ayaklarını bekletmeleri, hastalara uzun süreli rahatlama yaşatıyor.
Deneyimli doktor bu uygulamanın sizi neden rahatlattığını ise şu şekilde açıklıyor:
''Ayaklarınızı sıcak su içerisinde bekletmek, ayak bölgesindeki kan damarlarını genişletir, kanı başınızdan uzaklaştırır ve bu da migreninize neden olan kan damarları üzerindeki baskıyı hafifleterek baş ağrınızı azaltır..."
15 DAKİKADA GEÇİRİYOR...
Doktor Sood, paylaşımının ardından takipçilerine, bu hızlı tedavi yöntemini deneyip denemediklerini sordu.
Pek çok kişinin memnun olduğu yaptıkları yorumlardan anlaşılırken, bazı hastaların bu yöntemi uzun süredir kullandıkları öğrenildi.
Yöntemi uygulayan insanlar, ağrılarının yaklaşık 15 dakika içerisinde geçtiğini ve 4 saat kadar etkili bir rahatlama yaşadıklarını ifade ettiler.
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