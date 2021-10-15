Migren neden meydana gelir? Migren olup olmadığı nasıl anlaşılır?

15 Ekim 2021 Cuma, 00:00

Bilgi kirliliğinin fazla olduğu konulardan biri olan migren dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın görülüyor. Çeşitli faktörlerin de etkisiyle kişinin yaşam kalitesini düşürmesine neden olan migren, birincil semptom olarak şiddetli baş ağrısına sebep olabiliyor.

Genetik ve çevresel faktörlerin tetikleyici rol oynadığı nörolojik bir hastalık olarak nitelendirilen konu hakkında Nöroloji alanında Uzman Doktor Ferda Korkmaz migrene dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MİGREN OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

“Beyin, ağrıyı ‘duyan’ organımızdır ama kendisinin ağrı, acı duygusu yoktur. Beynin zarları ve beyindeki büyük damarlar ağrıya duyarlıdır. Bu nedenle baş ağrısı; beyin zarlarından, büyük damarlarından ve kafatasını saran kaslarından ya da eklemlerinden kaynaklanır. Migren, beynin mikropsuz bir iltihaba reaksiyonudur. Migren tanısında en önemli unsur da ağrı özelliklerinin hekime net bir şekilde ifadesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Son 3 ay içerisinde en az iki kere rahatsız edici baş ağrısı yaşadıysanız ve aşağıdaki üç sorudan en az iki tanesine ‘evet’ diyorsanız, baş ağrınız yüzde 90 doğrulukla migrendir.

-Baş ağrınız sırasında kimi zaman mide bulantısı veya mide rahatsızlığı yaşadınız mı?

-Baş ağrısı sırasında hiç ışıktan rahatsız oldunuz mu?

-Baş ağrısı nedeniyle iş, okul veya sosyal aktivitelerinizde 1 gün kısıtlılık yaşadınız mı?

MİGRENİ ORTADAN KALDIRMAK MÜMKÜN MÜ?

“Migreni tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da ağrıyı tetikleyen durumların kontrol edilmesi ve kimi zaman atakları önleyici ilaçların kullanılmasıyla ağrı sıklığı ve şiddeti azaltılabilir” açıklamasını yapan Korkmaz, migreni tetikleyen faktörleri ve etkisini azaltabilecek yöntemleri anlattı.

“Migren, kadınlarda daha sık görülür. Menstürasyon dönemi, uykusuzluk ya da fazla uyku, rüzgâr, bazı gıdalar veya ilaçlar, açlık, ağrı kesicilerin fazla kullanılması tetikleyici olabilir. Hekim; atak dönemini ve özelliklerini, buna göre uygulanması gereken doğru tedavi hakkında bilgilendirmelidir. Migren atağı sırasında karanlık ve sessiz bir yerde istirahat etmek, başa soğuk uygulamak faydalı olabilir. “

MİGREN HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Ferda Korkmaz, kişilerin migren hakkında yanıldıkları noktaları şöyle değerlendirdi: “Migreni olanların çoğu sinüziti olduğunu düşünür. Genellikle tansiyonu yükseldiği için değil baş ağrısı olduğu için tansiyon yükselir. Ağrısı olan kişilerde tansiyon yükselme meylindedir. Ani başlangıçlı yani bomba patlar gibi, daha önce hiç deneyimlemediğiniz şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorsanız en yakın sağlık kuruluşunun acil birimine gitmelisiniz.”

BAŞ AĞRISI İÇİN 25 KRİTİK SORU

Korkmaz; son olarak baş ağrısı yaşayan kişinin, hekime gitmeden önce aşağıdaki soruları mutlaka gözetmesi gerektiğini vurguladı.

1. Sık sık baş ağrısı yaşar mısınız yoksa bu ilk baş ağrısı mı?

2. Ne kadar sıklıkta baş ağrısınız olur?

3. Baş ağrısını, başınızın neresinde daha çok hissediyorsunuz?

4. Baş ağrınızın şiddeti nasıl?

5. Baş ağrınızı nasıl tariflersiniz?

6. Baş ağrınız nasıl başladı?

7. Baş ağrınıza bulantı ve kusma eşlik eder mi?

8. Baş ağrısı sırasında burunda tıkanıklık, akma; gözde yaşarma, şişme olur mu?

9. Baş ağrınıza görmede bulanıklık eşlik eder mi?

10. Baş ağrısı sırasında ışık, ses veya koku sizi rahatsız eder mi?

11. Ağrınız ne kadar sürer?

12. Baş ağrısı sırasında hareket etmek baş ağrısını artırır mı?

13. Baş ağrınız yatar, oturur ya da ayakta olmakla değişir mi?

14. Sizi araç tutar mı? Arkada otursanız ya da bir şeyler okusanız mideniz bulanır mı?

15. Rüzgârda kalırsanız başınız ağrır mı?

16. Ailenizde baş ağrısı olan bireyler var mı?

17. Çok uyusanız ya da az uyusanız başınız ağrır mı?

18. Belirli gıdalarla baş ağrınız tetiklenir mi?

19. Baş ağrınız sırasında konuşmada, konuşulanı anlamada zorluk çeker misiniz?

20. Baş ağrısı sırasında bir tarafınızda uyuşma ya da kuvvet kaybı oldu mu?

21. Baş ağrınız sırasında ateşiniz yüksek miydi?

22. Baş ağrısıyla birlikte bir bilinç kaybı oldu mu?

23. Baş ağrısı öncesi herhangi bir travma yaşadınız mı?

24. Baş ağrınız sırasında iştah değişikliği yaşar mısınız?

25. Baş ağrınız ağrı kesici hap içmekler geçer mi?