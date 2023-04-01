Mikro aldatma: 'Partnerinizi yanlışlıkla aldatmış olabilirsiniz'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 07:00

Partnerinizi aldatıp aldatmadığınızı bildiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak uzmanlar, çiftlerin birbirini fark etmeden de aldatabileceğini söylüyor.

Buna göre çiftlerin yanlışlıkla "mikro aldatma" davranışı sergilemesi mümkün.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Avustralyalı flört uzmanı Melanie Schilling, mikro aldatmayı "bir kişinin romantik ilişkisi dışındaki birine odaklandığını gösteren bir dizi küçük eylem" diye tanımladı.

Mikro aldatmanın örnekleri arasında bir iş arkadaşına gönderilen flörtöz mesajlar, hatta başka birinin Instagram gönderilerinin altına bırakılan belirli emojiler yer alabilir. Her zaman belirli bir kişinin Instagram hikayesine yanıt vermek de buna örnek olarak verilebilir.

Uzmanlara göre bireyler, bu etkileşimleri partnerlerine önemsiz gösterme ihtiyacı hissettiklerinde alarm zilleri çalmaya başlamalı. Zira bu, bireylerin bir mikro aldatma içinde olduklarını fark etmesi için önemli bir ipucu.

Schilling, "Bunların hepsi, 'gizli bir flört' yürüttüğünüzün ve bunu eşinizden sakladığınızın işaretleri" diyor:

"Saklayacak bir şeyiniz olduğunu düşünüyorsanız, kendinize bunun nedenini sorun."

MİKRO ALDATMA BAŞKA NASIL ANLAŞILIR?

Mikro aldatma içindeki bireylerin bunu fark etmesinin ikinci yolu da kendilerini partnerlerinin yerine koyması.

Örneğin belli biri ofisteyken kıyafetlerine ve dış görünüşüne daha fazla çaba harcayanlar, şöyle düşünebilir:

"Partnerim bunu bilseydi ne hissederdi?"

Yazar ve cinsellik uzmanı Gigi Engle, "İçinizden bir ses eşinizin hareketlerinizden veya jestlerinizden rahatsız olacağını söylüyorsa veya siz rahatsız hissediyorsanız bu onu mikro düzeyde aldattığınızın iyi bir göstergesi" diyor.

YA PARTNERİNİZ MİKRO ALDATIYORSA?

Uzmanlar bu durumda aldatılan kişinin, şüphelerini açıkça dile getirmesi gerektiğini belirtiyor.

Ancak Engle'a göre, partneriniz duygularınızı önemsiz göstermeye çalışırsa "bazı şeyleri yeniden düşünme zamanı" gelmiş olabilir:

"Size kendinizi muhtaç ya da mantıksız biri gibi hissettirirse bu bir çeşit 'gaslighting'tir."

Kişinin kendi akıl sağlığını sorgulamasına neden olan manipülatif davranışlara gaslighting deniyor.