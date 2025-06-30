Mikropları temizlerken daha fazla yayılmasına sebep olmayın: Ev temizliğinde gözden kaçan 10 hata

Ev temizliği, hijyenin temelini oluşturur. Ancak ne yazık ki, bazı alışkanlıklar ve yanlış uygulamalar temizlik yaparken fark etmeden daha fazla kir ve bakteri yaymamıza neden olabilir. Peki, mikropları temizlerken daha fazla yayılmasına sebep olan yanlışlar nelerdir? İşte, ev temizliğinde gözden kaçan 10 hata...





EV TEMİZLİĞİNDE GÖZDEN KAÇAN 10 HATA

1. Temizlik bezlerini sık sık değiştirmemek:

Aynı temizlik bezini uzun süre kullanmak, mikropların farklı yüzeylere taşınmasına neden olur. Özellikle mutfak ve banyo bezleri haftalık olarak değiştirilmelidir. Her yüzey için ayrı bez kullanmak hijyen açısından önemlidir.

2. Yanlış temizlik ürünü kullanmak:

Her yüzeyin ihtiyacı farklıdır. Ahşap zeminlerde çamaşır suyu kullanmak, bu yüzeye zarar verebilir. Etiket okumadan rastgele ürün kullanmak yerine yüzeye uygun malzemeler tercih edilmelidir.

3. Süpürmeden önce toz almamak:

Süpürmeden önce toz almak gerekir. Aksi takdirde, zemine düşen tozlar tekrar havalanarak evin içinde dolaşır ve temizlik boşa gider.

4. Elektrikli süpürgenin filtrelerini temizlememek:

Filtreleri dolmuş ya da tıkanmış bir süpürge, etkili temizlik yapamaz. HEPA filtreli süpürgeler bile düzenli temizlik gerektirir. En az ayda bir filtrelerin kontrol edilmesi önerilir.

5. Çamaşır suyu ve diğer kimyasalları karıştırmak:

Bazı temizlik ürünleri bir arada kullanıldığında zararlı gazlar ortaya çıkarabilir. Özellikle çamaşır suyu ile amonyak gibi ürünlerin asla birlikte kullanılmaması gerekir.





6. Bulaşık süngerini uzun süre kullanmak:

Nemli kalan süngerler bakteri yuvasına dönüşebilir. En fazla 1 hafta kullanılan sünger, mutlaka değiştirilmelidir. Alternatif olarak bulaşık fırçası kullanmak daha hijyenik olabilir.

7. Temizlikte el dezenfektanını veya kolonyayı kullanmak:

Kolonya ve el dezenfektanları yüzey temizliğinde etkili değildir. Bu maddeler kısa vadede işe yarıyor gibi görünse de, tam hijyen sağlamaz. Yüzey temizleyiciler tercih edilmelidir.

8. Mopları kirli suyla temizlemek:

Temizlik yaparken kirli su kullanmak, sadece kiri yaymak anlamına gelir. Mop suyu sık sık değiştirilmelidir. Temizlik bitiminde mop da iyice yıkanmalı ve kurutulmalıdır.

9. Tavan ve yüksek alanları atlamak:

Tavan köşeleri, dolap üstleri gibi ulaşılması zor yerler zamanla toz ve örümcek ağı ile dolar. Bu alanlar en az ayda bir kez temizlenmelidir.

10. Temizlik sonrası havalandırmayı unutmak:

Kimyasal temizlik ürünlerinden sonra ortamı havalandırmak önemlidir. Aksi takdirde zararlı gazlar uzun süre solunabilir ve iç mekân havası kirli kalabilir.