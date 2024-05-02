Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:42

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:42

Milli atlet Buse Savaşkan, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategorisindeki etkinliklerden biri olan Huelva'daki Iberoamericano Stadı'nda düzenlenen yüksek atlama yarışmasında 1,90 metrelik başarılı atlayışıyla birinci oldu. Peki, milli atlet Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?

Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999'da Kıbrıs'ta doğdu. Uluslararası atletizm kariyerine 2016'da Tiflis'te düzenlenen ilk Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda başladı, ancak 1,75 metrelik atlayışıyla elemelerde elendi.

İlerleyen yıllarda İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda finalleri 1,68 metreyle kaçırdı.

Daha sonra İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,75 metrelik atlayışla beşinci, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında ise aynı yükseklikte altıncı oldu.

2021'de İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,80 metreyle bronz madalya kazandı.

Ayrıca 2020'de açık hava ve 2021'de salon Türkiye şampiyonu olarak başarısını taçlandırdı.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Tebrikler Buse Savaşkan… 30 Nisan 2024 tarihinde İspanya’nin Huelva kentinde gerçekleşen Meeting İberoamerikano şampiyonasında Yüksek Atlama branşında piste çıkan Milli atletimiz Buse Savaşkan 1.90 atlayarak 1’inci oldu” ifadeleri kullanıldı.