Milli Eğitim’de neler oluyor?

Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:26

Güncelleme: 09.05.2024 - 14:28

Hayatta yapılacak o kadar çok şey var ki mesela Sabiha Gökçen gibi pilot olabilirsin, Elif Şafak gibi iyi bir yazar; Leyla Alaton, Güler Sabancı gibi iş kadını, Türkan Saylan gibi öncü... Benim gibi hem yazar hem iş kadını ve eğitmen olabilir yani insanlığa faydası olabilecek birçok şey yapılabilir değil mi?

Kadınlarımızı yücelten Atatürk sayesinde Türkiye Avrupa’da kadınlarına oy verme hakkı tanıyan ilk ülkelerden biri. "Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün adı bile anılmıyor müfredatta. Bence yazıklar olsun. Bakın bence diyorum!

Bu bence diyenlerin sayısı tüm ülke nufusunun yüzde 80’ini kaplıyacak kadar kuvvetlidir diyorum .

Bakın Türkiye yavaş yavaş islami eğitime yer açmaya başladı. Peki ya Fizik, Kimya, Halkla İlişkiler, Matematik, Biyoloji, Psikoloji, Tarih, Edebiyat, İşletme, İktisat, Tıp ne olacak? Bu eğitimleri, çok iyi evin erkeği olacak olan erkek çocukları mı alacak!? Kızlar liseyi bitir bitirmez belki de daha bitirmeden yarıda bırakıp evlenecekleri için toplumda erkek egemenliği daha güçlü bir hale gelmez mi? Kadınların istihdama katılma oranı daha da düşüp maddi açıdan bağımlı hale gelmez mi? Hayali bile kötü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuyu global eğitim uzmanlarıyla birkaç kez daha görüşmeli. Bu çağdışı ''İslami Eğitimi'' asla kabul edemeyiz. 2024 yılına, 21’inci yüzyıla hiç mi hiç yakışmıyor.

Millet uzaya gidiyor biz bir an evvel kızlarımızı baş göz etmenin derdindeyiz.

Ayıp olmuyor mu, şu çağa ve bu çağda yaşayan çağdaş insanlara!

Yeni nesili daha az okumuş daha az bilen daha az keşfetmiş bir nesil olacak hale getirecek eğitim sistemi nasıl sizlerin işine gelir ki? Daha az sorgulayan, daha az konuşan, daha az propaganda yapan ''sessiz'' gençlik ne işe yarayabilir ki?

Önderi Atatürk olmayan okullarda Nutuk okutulmayan Türklüğü hissettirmeyen nötr dahi sayılamayacak taraflı bir sisteme onay vermemiz mümkün değil.

Bakanlıkta simit ve börek ikram edeceklerine keşke CHP grup yöneticilerini Diyarbakır’a kaçmayıp dinleselerdi. 18 kez eğitim programı değiştirilir mi insaf!