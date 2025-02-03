Mine Tugay'dan korkutan haber! Hastaneden paylaştı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Mine Tugay, hastanelik olduğunu duyurdu.

Mine Tugay'dan korkutan haber! Hastaneden paylaştı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:04

Ünlü oyuncu Mine Tugay, son günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde öksürük krizinin ardından hastaneye başvurmuştu. Hastaneden yapılan paylaşımlarda, Tugay, sevenlerine hastalık konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tugay, “Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim” diyerek durumunu anlatmıştı.

Ancak, geçtiğimiz günlerde kaburgasında çatlak oluşması sebebiyle sabah saatlerinde korkunç ağrılarla hastaneye gittiğini açıkladı. Tugay, paylaşımında “Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle. İyi ki varsınız, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Tugay, geçmiş olsun dilekleri için sevenlerine teşekkür etti.


Etiketler: #Mine tugay #mine tugay kimdir

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