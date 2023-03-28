Mine Tugay'dan Muharrem İnce'ye: 'Demek ki her dengeni kaybettiğinde...'
Ünlü oyuncu Mine Tugay, kendisini desteklemeyen ünlü isimlere yönelik 'sözde sanatçılar' sözünü kullanan, ardından da John Steinbeck'den alıntı yaparak bu ifadesi için özür dileyen Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi isim vermeden eleştirdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 100 bin imzayı toplandıktan sonra yaptığı ilk açıklamasında, kendisini desteklemeyen ünlü isimler için 'sözde sanatçılar' ifadesini kullanmıştı.
Fazıl Say, Genco Erkal, Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz ve birçok sanatçı İnce'nin bu sözlerine tepki göstermişti.
"BÜTÜN SANATÇILARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
İnce, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. John Steinbeck'den bir alıntı yapan İnce, 'Sözde sanatçılar' ifadesinden dolayı bütün sanatçılardan özür dilediğini söyledi.
İnce, özür mesajında şu sözlere yer verdi:
"John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan 'sözde sanatçılar' şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır."
İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ
İnce'nin özrü sosyal medyada gündem olurken; ünlü oyuncu Mine Tugay'dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.
Muharrem İnce'yi isim vermeden eleştiren Tugay, "Demek ki her dengeni kaybettiğinde eleştirdiğinden bir farkın kalmayacak.." dedi.
Demek ki her dengeni kaybettiğinde eleştirdiğinden bir farkın kalmayacak..— mine tugay (@Minetugay) March 27, 2023
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