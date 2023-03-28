Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'nin özrüne tepki: 'Yaptığınız her hatada, sebep hep başkaları değil mi?'
Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, kendisini desteklemeyen ünlü isimlere yönelik 'sözde sanatçılar' sözünü kullanan, ardından da bu ifadesi için özür dileyen Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye sert tepki gösterdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, kendisini desteklemeyen ünlü isimler için kullandığı "sözde sanatçılar" ifadesi gündem olmuş; Fazıl Say, Genco Erkal, Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz ve birçok sanatçı İnce'nin bu sözlerine tepki göstermişti.
ÖZÜR DİLEDİ
Son olarak İnce, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. John Steinbeck'ten bir alıntı yapan İnce, 'Sözde sanatçılar' ifadesinden dolayı bütün sanatçılardan özür dilediğini söyledi.
İnce, özür mesajında şu sözlere yer verdi:
"John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır."
ŞAHAN GÖKBAKAR: 'ARTIK SİZİNLE İLGİLİ YAZMAYACAĞIM'
Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, İnce'nin özrüne tepki gösterdi.
Twitter'dan bir paylaşım yapan Gökbakar, "Artık sizle ilgili yazmayacağım. Her yaptığınız hatada, sebep hep başkaları değil mi?" diye sordu.
Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"Hah! Kalabalıkta özür de gelmiş. Artık sizle ilgili yazmayacağım. Her yaptığınız hatada, sebep hep başkaları değil mi? Parti arkanizda durmadı, sişede durduğu gibi durmadı, bütün sanatçılar size bilinçli saldırdı vs. Dengeniz kayıptı zaten, biz bulun diye uğraştık. Bu kadar oldu. Bye bye."
Hah! Kalabalıkta özür de gelmiş. Artık sizle ilgili yazmiycam.Her yaptığınız hatada, sebep hep başkaları değil mi?Parti arkanizda durmadı,sişede durduğu gibi durmadı,bütün sanatçilar size bilinçli saldirdi vs. Dengeniz kayıptı zaten,biz bulun diye ugraştık.Bu kadar oldu.Bye bye?? https://t.co/u9vjS9AUvN— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 28, 2023
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