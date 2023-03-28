Fazıl Say, Muharrem İnce'nin özrünü kabul etmedi: 'Çekilsin yolumuzdan, adını bir daha duymak istemiyoruz'
Kendisini desteklemeyen ünlü isimlere yönelik 'sözde sanatçılar' sözünü kullanan Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu ifadesinden dolayı özür diledi. Ünlü sanatçı, piyanist Fazıl Say, İnce'nin özrünü kabul etmeyerek sert çıktı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 100 bin imzayı toplandıktan sonra yaptığı ilk açıklamasında, kendisini desteklemeyen ünlü isimler için "sözde sanatçılar" ifadesini kullanmıştı.
Fazıl Say, Genco Erkal, Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz ve birçok sanatçı İnce'nin bu sözlerine tepki göstermişti.
"BÜTÜN SANATÇILARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
İnce, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. John Steinbeck'ten bir alıntı yapan İnce, 'Sözde sanatçılar' ifadesinden dolayı bütün sanatçılardan özür dilediğini söyledi.
İnce, özür mesajında şu sözlere yer verdi:
"John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır."
John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu…— Muharrem İNCE (@vekilince) March 27, 2023
FAZIL SAY'DAN SERT TEPKİ
Ünlü piyanist Fazıl Say ise İnce'nin özrünü kabul etmedi. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Say, "Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı" dedi.
Sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Ne özür istiyoruz ne de af. Hiç bir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz. Aydınlık ve güzel bir geleceğe uzandığımız yolda 'gölge etmesin' yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı."
Ne özür istiyoruz ne de af. Hiç bir şey istemiyoruz.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 28, 2023
Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz.
Aydınlık ve güzel bir geleceğe uzandığımız yolda “gölge etmesin” yeterlidir.
Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz.
Utanç yaşattı.
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