Tüm gözler onun üzerinde... Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 08:50

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 10:03

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye verdiği röportajda gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Gültekin Uysal, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi siyasetçilere gösterilen saygının "CHP'nin öz çocuğu" olmasına rağmen kendisine gösterilmediğini söyleyen İnce, adaylıktan çekilme iddialarıyla ilgili ise "Neden çekileyim siz adayınıza güvenmiyor musunuz?" dedi.

İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası ziyaretiyle ilgili ise "Bekliyorum. Buyursun" ifadelerini kullandı.

Röportajın ilgili bölümü şöyle:

"- Çekilmeniz yönünde çağrılar var. Çekilecek misiniz?

Solun 1994’teki yerel seçimlerinden bir travması var. İstanbul seçimlerinde Zülfü Livaneli ve İlhan Kesici birbirine yakın oylar aldılar. Erdoğan aradan sıyrıldı, yüzde 25 oyla seçimi kazandı. Ama o yerel seçimdi, bu genel seçim. O futbol maçıydı, bu basket maçı. Birbirine karıştırmamak lazım. Bu bir.

İkincisi ise diyorlar ki Millet İttifakı yüzde 60 alıyor. Bana da yüzde 2-3 veriyorlar. Madem yüzde 60’sınız ben olursam o zaman yüzde 58’le alın.

Üçüncüsü ise Gültekin Uysal’a Temel Karamollaoğlu’na gösterdikleri ilgiyi Davutoğlu’na, Babacan’a gösterdikleri saygıyı CHP’nin çocuğu olan bana göstermiyorlar.

Ben bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Kardeşim ben siyaset yapmak istiyorum. Peki neden çekileyim siz adayınıza güvenmiyor musunuz? Demokratik bi hak değil mi?

- Üzerinizde yoğun bir baskı var. Bu sizi bunaltıyor mu?

Hayır hayır. Ben bunalmam. Ben bu seçimdeki kadar bel altı vuruş hiç görmedim.

- Kemal Bey ziyaretinize gelirse, çekilmenizi müzakere etmek isterse tavrınız ne olur?

Milli Yol, Bağımsız Türkiye’ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun.

- Size cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık önerilirse tavrınız ne olur?

Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım.

- Kemal Bey’in ziyaretiyle ilgili olarak 'Ağabeyimdir, genel başkanlığımı yapmıştır' şeklindeki sözleriniz Kılıçdaroğlu’nun teklifini kabul edeceğiniz şeklinde yorumlandı.

Kemal Bey benden yaşça büyük. Doğrudur, genel başkanlığımı yaptı. Benim ağabeyimdir. Hürmet ederim. Siyaset başka bir şeydir. Uçakta Karayalçın’la karşılaştık. Karayalçın benim genel başkanımdı. İlgilendim, hürmet ettim. Ben CHP kültürü ile yetişmiş bir insanım. Bu insani bir çizgidir.

- Sözde sanatçılar diye tepki gösterdiniz. Sanatçılar da size tepki gösterdi. O ifadeniz biraz maksadını aştı mı? Tepkilere ne diyorsunuz?

Düzelteyim, evet biraz maksadını aştı. Fazıl Say’ı keyifle dinlerim. Bizim yüz akımız, bir sanatçımız. Ben onu kastetmedim ama o bana bazı laflar etti. Üstüne alındı ama ben onu kastetmedim. O niye üstüne alındı ki? Ben onu kastetmedim, o üstüne alındı. Sonra video gönderdim ona, bak seni kastetmedim dedim. İzlemem dedi. Tavrı hoş değildi. Sanatçılarımızın gözlerinden öpüyorum. Fazıl Say’ı ayırıyorum. Ama belediye bağlantılı olanlar hariç. Fazıl Say benim videomu izlemeye tenezzül etmemiş ama ben onun konserlerini keyifle dinliyorum. En son Kazdağları’nda dinlemiştim. Buradan Fazıl Say’a selamlarımı iletiyorum."