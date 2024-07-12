'Minyonlar 3' filminin beklenen vizyon tarihi belli oldu...

Yayınlanma: 12.07.2024 - 21:19

Güncelleme: 12.07.2024 - 21:19

"Çılgın Hırsız 4"ün 230 milyon dolarlık bir çıkış elde etmesinin ardından Universal ve Illumination, sevilen animasyon serisinin bir sonraki bölümü olan "Minyonlar 3"ü duyurdu.

Yaramaz sarı minyonlar grubu, kısa süre sonra sinemalara geri dönecek.

"Despicable Me" ve "Minions" filmleri, 2010'daki lansmanından bu yana, toplamda yaklaşık 5 milyar dolar hasılat elde ederek tarihin en büyük küresel animasyon serisi haline geldi. 2022 yapımı "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi" açılış hafta sonunda küresel gişede zirveye yerleşti ve 125 milyon dolarlık yurt içi hasılatıyla 4 Temmuz tatilinde rekorları alt üst etti.

Geçtiğimiz hafta izleyicisi ile buluşan "Çılgın Hırsız 4" filminin ardından Minyonlar serisinin 3. filmi 30 Haziran 2027'de beyazperdedeki yerini alacak.