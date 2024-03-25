Beklenen animasyon filmleri 2024'te sinemalarda!

TERS YÜZ 2

Ters Yüz 2, Pixar Animation Studios tarafından üretilen ve Inside Out filminin devamı olarak Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan, yakında çıkacak bir Amerikan animasyon filmi. Ters Yüz 2'nin 14 Haziran 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.