Beklenen animasyon filmleri 2024'te sinemalarda!

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2024 Pazartesi, 22:03
Beklenen animasyon filmleri 2024'te sinemalarda!

2024 yılı, sinema tutkunları için oldukça heyecan verici bir yıl olacak! Uzun zamandır beklenen ve izleyicileri büyüleyen birbirinden sevilen animasyon filmlerinin devam niteliğindeki yapımları, bu yıl vizyona girecek...

Beklenen animasyon filmleri 2024'te sinemalarda!

GARFIELD

Garfield, Columbia Pictures tarafından Alcon Entertainment ortaklığında üretilen, DNEG Animation tarafından canlandırılan ve Sony Pictures Releasing tarafından dağıtılan, Jim Davis'in aynı adlı çizgi romanına dayanan yeni bir Amerikan animasyon komedi filmi. Film 31 Mayıs'ta beyaz perdedeki yerini alacak.

Beklenen animasyon filmleri 2024'te sinemalarda!

TERS YÜZ 2

Ters Yüz 2, Pixar Animation Studios tarafından üretilen ve Inside Out filminin devamı olarak Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan, yakında çıkacak bir Amerikan animasyon filmi. Ters Yüz 2'nin 14 Haziran 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.

Beklenen animasyon filmleri 2024'te sinemalarda!

ÇILGIN HIRSIZ 4

Despicable Me 4, Illumination tarafından üretilen ve Universal Pictures tarafından dağıtılan yaklaşan bir Amerikan animasyon komedi filmi. Çılgın Hırsız 3'ün devamı, dördüncü ana filmi ve Çılgın Hırsız serisinin toplamda altıncı filmi olarak vizyona girecek. Film 5 Temmuz'da izleyicisi ile buluşacak.

Beklenen animasyon filmleri 2024'te sinemalarda!

KUNG FU PANDA

Kung Fu Panda 4, yapımcılığını DreamWorks Animation'ın yaptığı ve dağıtımını Universal Pictures'ın yaptığı, yakında çıkacak bir animasyon dövüş sanatları komedi filmidir. Kung Fu Panda 4'ün 5 Nisan 2024'te sinemalarda gösterime girecek.

Beklenen animasyon filmleri 2024'te sinemalarda!

MOANA 2

Moana 2, yapımcılığını Walt Disney Animation Studios'un üstlendiği ve Walt Disney Pictures tarafından piyasaya sürülen, yakında çıkacak bir Amerikan animasyonlu müzikal fantastik aksiyon-macera filmi. Moana serisinin ikinci bölümü, Moana'nın devamı niteliğinde. Film 29 Kasım'da izleyicisi ile buluşacak.

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