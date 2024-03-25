Beklenen animasyon filmleri 2024'te sinemalarda!
2024 yılı, sinema tutkunları için oldukça heyecan verici bir yıl olacak! Uzun zamandır beklenen ve izleyicileri büyüleyen birbirinden sevilen animasyon filmlerinin devam niteliğindeki yapımları, bu yıl vizyona girecek...
GARFIELD
Garfield, Columbia Pictures tarafından Alcon Entertainment ortaklığında üretilen, DNEG Animation tarafından canlandırılan ve Sony Pictures Releasing tarafından dağıtılan, Jim Davis'in aynı adlı çizgi romanına dayanan yeni bir Amerikan animasyon komedi filmi. Film 31 Mayıs'ta beyaz perdedeki yerini alacak.
TERS YÜZ 2
Ters Yüz 2, Pixar Animation Studios tarafından üretilen ve Inside Out filminin devamı olarak Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan, yakında çıkacak bir Amerikan animasyon filmi. Ters Yüz 2'nin 14 Haziran 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.
ÇILGIN HIRSIZ 4
Despicable Me 4, Illumination tarafından üretilen ve Universal Pictures tarafından dağıtılan yaklaşan bir Amerikan animasyon komedi filmi. Çılgın Hırsız 3'ün devamı, dördüncü ana filmi ve Çılgın Hırsız serisinin toplamda altıncı filmi olarak vizyona girecek. Film 5 Temmuz'da izleyicisi ile buluşacak.
KUNG FU PANDA
Kung Fu Panda 4, yapımcılığını DreamWorks Animation'ın yaptığı ve dağıtımını Universal Pictures'ın yaptığı, yakında çıkacak bir animasyon dövüş sanatları komedi filmidir. Kung Fu Panda 4'ün 5 Nisan 2024'te sinemalarda gösterime girecek.
MOANA 2
Moana 2, yapımcılığını Walt Disney Animation Studios'un üstlendiği ve Walt Disney Pictures tarafından piyasaya sürülen, yakında çıkacak bir Amerikan animasyonlu müzikal fantastik aksiyon-macera filmi. Moana serisinin ikinci bölümü, Moana'nın devamı niteliğinde. Film 29 Kasım'da izleyicisi ile buluşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Tunç Soyer'den Özgür Özel'e gönderme
- Cami imamı tecavüz iddiasıyla tutuklandı
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 'Devlet hepinizi oyar'