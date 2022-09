Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu

21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:47

Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 gerçekleşti.

Sunuculuğunu Berfu Yenenler'in üstlendiği Miss Turkey yarışmasında 20 finalist yarıştı.

TÜRKİYE GÜZELİ: NURSENA SAY

19 numara Nursena Say ise Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, Türkiye'yi Miss World’de temsil edecek. 24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.

ALEYNA ŞİRİN MİSS UNİVERSE SEÇİLDİ

5 numara Aleyna Şirin Miss Universe seçildi. 21 yaşındaki Şirin, 1.76 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

SELİN ERBERK GURDİKYAN MİSS TURKEY SUPRANATİONAL SEÇİLDİ

Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı, 8 numarayla yarışan Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi. 23 yaşındaki Erberk, 1.78 boyunda ve Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.