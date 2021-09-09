Miss Turkey 2021 yarışmasında dikkat çeken diyalog
Miss Turkey 2021 yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz oldu. Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesinde, sunuculuğu üstlenen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in sözleri dikkat çekti.
Miss Turkey yarışmasının merakla beklenen final gecesi, geniş bir katılımla yapıldı. Dilara Korkmaz'ın tacı taktığı geceye, sunuculuk görevini üstlenen Eser ve Berfu Yenenler arasında geçen diyalog dikkat çekti.
Eser Yenenler, elindeki kağıttan sunum yapmak için eşinden izin istedi. Ancak Berfu Yenenler'in kısa süre sonra söylediği sözler izleyiciyi şaşırttı.
"KENDİMİ NE ZAMAN SANA BIRAKSAM ÇOCUĞUMUZ OLUYOR"
Eser Yenenler eşine yönelik, "Bırak ben sunayım istersen" ifadelerini kullandı. Berfu Yenenler'in "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı dikkat çekti.
Berfu Yenenler'in 2002 Miss Turkey güzeli manken Azra Akın'ın da dikkatini çekti. Akın'ın Berfu Yenenler'i alkışlayıp kahkaha atması gözlerden kaçmadı.
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