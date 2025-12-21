Miss Turkey 2025’in kazananı Sıla Saraydemir oldu

Türkiye’nin en prestijli güzellik organizasyonlarından Miss Turkey’nin 43’üncüsü büyük bir heyecana sahne oldu. Binlerce aday arasından seçilen finalistler arasından birinciliğe, 22 yaşındaki Sıla Saraydemir layık görüldü.

Final gecesinde tacı takan Saraydemir, 2025 Türkiye Güzellik Kraliçesi unvanını alarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı. Miss Turkey Organizasyonu, 1980 yılından bu yana Miss World ve Miss Supranational gibi dünyaca ünlü güzellik yarışmalarının Türkiye lisansını elinde bulunduruyor.

Bu yıl düzenlenen yarışmada, ön elemeden geçen 130 aday arasından finale kalan 20 isim podyuma çıktı. Jüri koltuğunda Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy yer aldı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Sıla Saraydemir birincilik tacının sahibi oldu.

22 yaşında ve 1.80 boyunda olan Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Genç güzelin başarısı, final gecesinde büyük alkış aldı.