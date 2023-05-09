Shakira ile Tom Cruise arasında dikkat çeken samimiyet... Aşk mı yaşıyorlar?
Futbolcu Gerard Pique ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran şarkıcı Shakira, Formula 1 yarışında dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi. Samimiyeti dikkat çeken ikiliden, aşk iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi.
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, önceki gün ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Formula 1 yarışına katıldı.
Shakira’nın ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülenmesi ve samimi halleri ise "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.
İki ünlü isimden aşk iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
OLAYLI AYRILIK!
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Barcelona'da forma giyen ve futbolu bırakan Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini "aldatma" gerekçesiyle geçen yıl bitirmişti.
Olaylı ayrılığın ardından İspanya’dan ayrılma kararı alan Shakira, ABD’nin Miami kentine yerleşmişti.
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