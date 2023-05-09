Shakira ile Tom Cruise arasında dikkat çeken samimiyet... Aşk mı yaşıyorlar?

Futbolcu Gerard Pique ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran şarkıcı Shakira, Formula 1 yarışında dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi. Samimiyeti dikkat çeken ikiliden, aşk iddialarına ilişkin bir açıklama gelmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:36
Shakira ile Tom Cruise arasında dikkat çeken samimiyet... Aşk mı yaşıyorlar?
Abone Ol google-news

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, önceki gün ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Formula 1 yarışına katıldı.

Shakira’nın ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülenmesi ve samimi halleri ise "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

İki ünlü isimden aşk iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

OLAYLI AYRILIK!

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Barcelona'da forma giyen ve futbolu bırakan Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini "aldatma" gerekçesiyle geçen yıl bitirmişti.

Olaylı ayrılığın ardından İspanya’dan ayrılma kararı alan Shakira, ABD’nin Miami kentine yerleşmişti. 


İlgili Haberler

Gerard Pique ve Shakira'nın erkek kardeşi yumruk yumruğa kavga etti!

Gerard Pique ve Shakira'nın erkek kardeşi yumruk yumruğa kavga etti!
Shakira ağlayarak veda etti

Shakira ağlayarak veda etti
Pique'nin aldattığı Shakira'dan 'intikam' şarkısı: 'Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin'

Pique'nin aldattığı Shakira'dan 'intikam' şarkısı: 'Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin'

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler