Tom Cruise ve Christopher McQuarrie'a ölüm tehdidi!

13 Ekim 2022 Perşembe, 16:09

İngiliz The Mirror ve The Sun'ın aktardığı habere göre; dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ve yönetmen Christopher McQuarrie, eski bir set personeli tarafından ölüm tehdidi aldı.

Gerçek adı Thomas Cruise Mapether IV olan 60 yaşındaki oyuncu, olayın ardından kendisi ve McQuarrie için özel koruma ekibi tuttu.

Eski set çalışanının işten çıkarılması ve yapım şirketiyle davalık olması basına yansıdı.

İddiaya göre; eski çalışan, büyük bir tren kazasını tasvir eden bir sahne dahil olmak üzere dublörler için çekim yerleri bulmakla görevlendirildi. Ancak bu planları filmde kullanılmadı. Bundan dolayı set çalışanı Tom Cruise ve Christopher McQuarrie ikilisine sinirlendi.

Christopher McQuarrie ve Tom Cruise, şu anda 2023 ve 2024'te vizyona girecek iki 'Mission: Impossible' filminin çalışmalarını yürütüyor.