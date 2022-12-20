'Miyom' her 3 kadından birinin sorunu

20 Aralık 2022 Salı, 07:00

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Göçmen, kadın üreme sisteminde sık görülen miyomlar hakkında bilgiler verdi.

Göçmen, miyomların boyut ve sıklık olarak da yaşa göre değişkenlik göstermekle beraber menopozla birlikte küçülebileceğini ifade etti.

Ahmet Göçmen, "Rahim miyomları kadın üreme sisteminde en sık görülen, rahmin kendi düz kas liflerinden gelişen, iyi huylu (kanser olmayan) tümörlerdir. Çoğunlukla fiziksel muayenede teşhis edilemeyecek kadar küçüktür ve bir veya birden çok olabilir. Miyomlar her yaşta görülebildiği gibi, sıklıkla 30-40 yaş arası kadınlarda yaygındır" dedi.

"BELİRTİLER TÜMÖRÜN SAYISI VE BOYUTUNA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR"

Prof. Dr. Göçmen, sözlerine şöyle devam etti: "Tümör çok küçükse veya hasta menopoz dönemindeyse belirti gözlenmeyebilir. Miyom belirtileri genelde; adet dönemlerinde yaşanan aşırı kanamalar, pelvis bölgesinde veya sırtın alt kısmında hissedilen ağrı, idrara çıkmada artış, ilişki sırasında ağrı, hamile kalmakta zorluk yaşamaktır" dedi.

"MİYOM AMELİYATINDA ROBOTİK CERRAHİ KONFORU"

Prof. Dr. Göçmen, "Cerrah ameliyathanede bulunan cerrah konsolunda 3 boyutlu gerçek görüntü rehberliğinde ameliyatı gerçekleştirir. Hastanın başında bulunan bir diğer cerrah ameliyat süresince gerekli enstrüman veya malzemeleri ameliyata dahil ederek konsoldaki cerraha yardımcı olur. Robotun insan elinden daha fazla hareket kabiliyetine sahip enstrümanları sayesinde çok dar alanlarda özgürce hareket edebilen cerrah, ameliyatı büyük bir titizlikle gerçekleştirir. Hastanın karın bölgesinde açılan küçük kesilerden miyomlar (miyomektomi) veya rahim (histerektomi) çıkarılarak ameliyat sonlandırılır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Göçmen, kanserli olmayan rahmin alınması için hastanın göbek deliğinden tek bir küçük kesiyle de operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Robotik cerrahinin miyom ameliyatına kattığı en önemli avantajın miyom büyüklüğü fark etmeksizin enstrümanların özgürce hareket ettirilebilmesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Göçmen, "Miyom ameliyatlarında robotik cerrahi açık cerrahiye ve laparoskopik cerrahiye kıyasla daha güvenli bir tedavi süreci sunar. Hem ameliyat esnasında hem de ameliyat sonrasında robotik cerrahinin başlıca avantajları ise şu şekildedir; hastalarda açık cerrahiye ve laparoskopik cerrahiye oranla daha az ağrı görülürken ameliyat sonrasında da daha az komplikasyon gözlenir ve bu da daha hızlı bir iyileşme sürecini beraberinde getirerek hastanede yatış ve taburcu sürelerini kısaltır. Hastaların günlük yaşama geri dönmesi çok çabuk olur. Açık cerrahiye ve laparoskopik cerrahiye göre daha az kan kaybı olur" dedi.