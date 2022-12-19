Otomobille TIR'a çarpan uzman çavuş kurtarılamadı
Aksaray’da, otomobiliyle TIR'a arkadan çarpan uzman çavuş Kadir Çınar (28), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Feci kaza, önceki akşam, Aksaray- Adana yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır Silvan’da görevli uzman çavuş Kadir Çınar, yönetimindeki 35 AZ 8793 plakalı otomobille Oktay Dönmez'in kullandığı 06 EB 7211 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çınar, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çınar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Uzman çavuş olarak 5 yıldır görev yapan, evli ve 1'i kız 2 çocuk babası Kadir Çınar'ın bugün memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
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