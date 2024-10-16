Modeller melek kanatlarını taktı: Victoria Secret 6 yıl sonra geri döndü
Moda dünyasının en gösterişli şovlarının başında gelen Victoria Secret defilesi 6 yılın ardından ilk kez düzenlendi. Gecede kanat takıp podyumda yürüyen Adriana Lima ve Gigi Hadid şovlarıyla çok konuşuldu.
Son olarak 2018 yılında düzenlenen Victoria Secret Fashion Show, dün akşam düzenlendi. Yıldız isimlerin sahneye çıktığı gecede emekli olan Alessandra Ambrosio, Adriana Lima ve Tyra Banks gibi yıldız isimler sahneye çıktı.
Victoria's Secret 2021'den beri ortaya koyduğu "kapsayıcılık" anlayışıyla yeni defilesinde Ashley Graham'ı da podyumda yürüttü
Victoria Secret defilesinin en unutulmaz anlarını ise Adriana Lima ve Hadid kardeşler yaşattı. Gigi ve Bella Hadid kardeşler defilenin açılışını ve kapanışını gerçekleştiren isimler oldu.
Fiziği ve güzelliğiyle görenleri büyülen Gigi Hadid, defilenin açılışında pembe renk takım ve aynı renkte bir devasa bir melek kanadı taktı. Bella Hadid de defilenin kapanışında kırmızı bir takım ve yine kırmızı renkte tüylerden oluşan gösterişli paltoyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bella Hadid uzun yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele ettiği için modelliğe ara vermişti. 2 yıl podyuma çıkmayarak tedavi gören Hadid, eylül ayında ilk kez Paris Moda haftasında sahneye çıkmıştı.
Defilenin en büyük sürprizi ise son zamanlarda aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Adriana Lima oldu. 43 yaşındaki Lima, Victoria’s Secret için en çok podyuma çıkan model olarak rekor kırdıktan sonra 2018’de emekli olmuş, hem melek kanatlarına hem de modellik kariyerine gözyaşlarıyla veda etmişti.
Markanın 6 yıl önce düzenlediği son defilesinde sahneye çıktıktan sonra ara veren Adriana Lima, dün akşam ki performansıyla podyumlara geri döndüğünü göstermiş oldu.
İLK TRANS MODEL PODYUMDA
Victoria’s Secret, altı yıl aradan sonra düzenlediği defilede ilk kez bir trans modele yer vererek değişen vizyonuna dair ipuçları verdi. Markanın ilk siyahi trans modeli Emira D’Spain, podyumda boy gösterdi.
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