9.08.2025 15:22:00
Haber Merkezi
Başrolünde İrem Sak'ın yer aldığı Modern Kadın dizisi, GAİN ekranlarında seyirci karşısına çıktı. 20 Haziran'da yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümleri, her hafta yayınlanıyor. Peki, Modern Kadın 2. sezonu yayımlanacak mı? Modern Kadın 2. sezon ne zaman yayımlanacak?

Modern Kadın dizisinin yeni bölümleri her Cuma GAIN ekranlarında yayınlanıyor. Bölüm süreleri değişkenlik gösteren Modern Kadın dizisinin ortalam bir bölümü ise 25 dakika. Peki, Modern Kadın 2. sezonu yayımlanacak mı? Modern Kadın 2. sezon ne zaman yayımlanacak?

MODERN KADIN 2.SEZON YAYIMLANACAK MI?

Dizinin hayranları için umut verici bir gelişme var: "Modern Kadın" dizisinin 2. sezonuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı Ancak, dizinin yüksek izlenme oranları ve sosyal medya etkileşimi göz önüne alındığında, ikinci sezon onayının yüksek ihtimalle geleceği düşünülüyor

