Mona Roza hikayesi ne demek? Mona Roza kimdir? Muazzez Akkaya Mona Roza mı? Muazzez Akkaya kimdir?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:32

Güncelleme: 02.01.2024 - 15:32

Türk edebiyatının en ünlü şiirlerinden biri olan Mona Roza şiirinin ne anlama geldiği ve hikayesi yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Mona Roza hikayesi ne demek? Mona Roza kimdir? Muazzez Akkaya Mona Roza mı?

MONA ROZA HİKAYESİ NEDİR?

Üniversite yıllarında kaleme aldığı Monna Rosa şiirini Sezai Karakoç, sınıf arkadaşı olan Muazzez Akkaya’dan ilham alarak yazmıştır. Sezai Karakoç, Muazzez Akkaya’ya sevdalanır. Fakat kendini bu aşkı itiraf etmek için yeterli bulmaz. Onu uzaktan izler. Muazzez Akkaya bu hislerin farkına varsa da emin olamaz. İkisinin de davetli olduğu bir törende Sezai Karakoç kalabalığın önünde Monna Rosa şiirini okur. Bu şiir kalabalık karşısında oldukça beğenilir.

MONA ROZA NE DEMEK?

Mona Roza 'Gül Hanım' anlamına gelmektedir.

MUAZZEZ AKKAYA KİMDİR?

Orta okul mezunu memurlardan Hamid Akkaya ile Fitnat Hanım’ın kızıdır. 1930’da Geyve’de doğdu. Muazzez (Akkaya) Giray, Mülkiye’yi bitirdikten sonra Hazine avukatlığı yapmış, Maliye Bakanlığı’na çalışırken aynı kurumdan Orhan Giray’la aşk evliliği yaparak evlenmiş ve 3 çocuğu olmuştu. Nisan 1955’te Karayolları Genel Müdirliği, Ağustos 1955’te tekrar Maliye Bakanlığı, Mart 1957’de Devlet Su İşleri Gn. Müdirliği Teşkilatlarında Memurluklara girdi. Bu arada Ankara Hukuk Fakültesi’nde fark sınavı verip sertifika aldığından, Ocak 1960’da Maliye Bakanlığı Hazine Avukat stajyerliğine, sonra Avukatlığına getirildi. Eylül 1964’de Eşi Orhan Giray’ın Tel-Aviv Mali Müşavirliğine nakli üzerine memuriyetten ayrılıp Tel-Aviv’e gitdi. 1967’de yine eşiyle birlikte Yurd’a dönüp avukatlığa başladı.