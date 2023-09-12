Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:30

Güncelleme: 12.09.2023 - 15:30

Bir grup profesyonel mağaracı, geçen yıl araştırma için girdikleri Morca Mağarası'nda 1260 metre derinde bulunan gölcüklerde çift ayaklılar grubuna mensup, karideslerin akrabası olan ve halk arasında "yangıç" ismiyle bilinen 1,5 santimetre uzunluğa sahip canlıların yaşadığını belirledi. Bu gelişmeden sonra Morca mağarsının nerede olduğu merak edildi. Peki, Morca mağarası nerede? Morca mağarasında ne bulundu? Morca mağarasında ne var?

MORCA MAĞARASI NEREDE?

Morca Mağarası, Türkiye'nin güneyinde yer alan Taşeli Platosu'nda bulunmaktadır. Taşeli Platosu, batıda Antalya Akseki ile doğuda Mersin Silifke arasında uzanmaktadır. Taşeli'nin tam ortasında konumlanan, Türkiye'nin bilinen en derin üçüncü mağarası olan Morca Düdeni, gerçekten etkileyici bir doğal oluşumdur.

MORCA DÜDENİ KAÇ METRE DERİNLİĞİNDE?

Morca Düdeni, keşfedilen toplam uzunluğu 4 bin metreden fazla olan etkileyici bir doğal oluşumdur. Bu muhteşem mağaranın derinliği ise 1200 metreden daha fazladır. Morca Düdeni'nin bu kadar derin olması, onu keşfedenler için büyük bir heyecan kaynağıdır.

MORCA MAĞARASINDA NE BULUNDU?

Türk bilim insanları, Türkiye'nin en derin üçüncü mağarası olarak kabul edilen Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda geçen yıl bulunan yangıç (gammarus) türünü literatüre kazandırdı.