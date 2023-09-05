Yayınlanma: 05.09.2023 - 16:55

Güncelleme: 05.09.2023 - 16:55

Her yıl ağustos - eylül aylarında düzzenlen Burning Man Festivali yurttaşlar tarafından merak edildi. Festivalde yaşananların ardından festival hakkında araştırmalar başladı. Peki, Burning Man Festivali nedir? Burning Man Festivali nerede yapılıyor? Burning Man Festivali'nde ne oldu?

BURNİNG MAN FESTİVALİ NEDİR, NEREDE DÜZENLENİR?

Burning Man, her yıl Ağustos-Eylül aylarında Nevada'nın Black Rock Çölü'nde geçici olarak kurulan Black Rock City'de gerçekleştirilen bir etkinliktir. Her yıl 70 binden fazla kişinin katıldığı, 9 gün süren festival kapsamında ziyaretçiler, çölün ortasına kurulan geçici şehirde tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

BURNİNG MAN FESTİVALİ'NİN TARİHÇESİ

Festival ilk kez 1986 yılında Larry Harvey ve arkadaşları tarafından organize edilmiştir. O zamandan beri her yıl Ağustos ayının son pazar günüyle Eylül ayının ilk pazartesi günü arasında düzenlenir. Festivale katılabilmek için önceden rezervasyon yaptırmak ve bilet almak gerekmektedir. Festivalde özellikle geceleri büyük eğlenceler ve törenler düzenlenmektedir.

BURNİNG MAN FESTİVALİ'NDE NELER YAŞANDI?

Nevada Çölü’nde düzenlenen dünyaca ünlü müzik festivali Burning Man’e katılanlar bu yıl şiddetli yağış yüzünden zor anlar yaşadı. On binlerce kişi festival alanının yüzeyinde meydana gelen çamurlaşma yüzünden alanda mahsur kaldı