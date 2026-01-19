Morrissey’den bir iptal haberi daha: Bu kez konsere saatler kala durduruldu

Efsanevi müzisyen Morrissey, dünya turnesi kapsamında vereceği konserleri birer birer iptal etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda siyasi tepkiler ve sağlık sorunlarıyla anılan 66 yaşındaki sanatçıdan hayranlarını üzen yeni bir haber geldi.

ABD turnesi kapsamında Atlanta’da sahne alması beklenen Morrissey, konsere sadece saatler kala etkinliği iptal ettiğini açıkladı. Konser organizatörleri tarafından yapılan resmi açıklamada, kararın tamamen "tıbbi tavsiye üzerine ve sanatçının sağlığı göz önünde bulundurularak" alındığı vurgulandı. Organizasyon şirketi, bilet alan dinleyicilere ücret iadelerinin eksiksiz yapılacağını bildirdi.

Morrissey’in sağlık sorunları son günlerde turne takvimini ciddi şekilde aksatmış durumda. Sanatçının kısa süre önce;

St. Louis ve San Diego konserleri, reçeteli bir ilaca karşı gösterdiği olumsuz reaksiyon nedeniyle,

8-22 Kasım tarihlerindeki Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Lima ve Bogota’yı kapsayan tüm Güney Amerika turnesi sağlık gerekçesiyle listeden çıkarılmıştı.

TÜRKİYE KONSERLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Ünlü şarkıcının Türkiye’de vermeyi planladığı konserler de geçtiğimiz haftalarda iptal edilmişti. Ancak Türkiye’deki iptallerin gerekçesi sağlık sorunlarından ziyade siyasi tepkiler olmuştu. Morrissey'in İsrail’e verdiği destek nedeniyle sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından 6 Aralık İstanbul ve 19 Aralık Ankara konserlerinin gerçekleştirilmeyeceği duyurulmuştu.