Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli?
Nostalji Kraliçesi olarak anılan Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy'un gerçek ismi nedir?
Gerçek adı Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy 1958 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçen Ersoy henüz lisedeyken bir evlilik yaptı. Kısa bir süre sonra boşanan Ersoy'un bu evlilikten oğlu Ender dünyaya geldi. Ersoy, eşinden ayrıldıktan sonra müzik eğitimi almaya başladı.
Bu dersler 1983’te onun Gaziosmanpaşa’daki bir meyhanede klasik Türk musikisinden oluşan bir repertuarı olan bir şarkıcı olarak ilk defa iş bulmasını sağladı. Tezgâhtarlık yaparken bir yandan da yarı profesyonel şarkıcılık kariyerini sürdürdü. 1990 yılında TRT'ye gönderdiği, yorumu kendine ait olan altı eserle denetimden geçti.
Muazzez Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü Her şeyim Sensin yayınlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşarak Sizi Seviyorum adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı.
1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisiyle dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Sanatçılığı"yla ödüllendirildi. 2005 yılında Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği tarafından iyi niyet elçisi unvanını aldı. Muazzez Ersoy ikinci evliliğini eski model İsmet Özhan ile gerçekleştirdi. Ersoy'un bu evliliği 4 ay sürdü.
Muazzez Ersoy'un bugüne kadar 16 müzik albümü var.
MUAZZEZ ERSOY'UN ALBÜMLER:
1991-Seven Olmaz Ki
1992-Her Şeyim Sensin
1993-Sizi Seviyorum
1994-Sensizlik Bu
1994-Seninle Olmak
1995-Nostalji
1996-Nostalji 2
1997-Nostalji 3
1998-Nostalji 4-5-6
1999-Nostalji 7-8-9
2000-Nostalji 10-11-12
2002-Senin İçin
2004-Seni Seviyorum
2006-Nankör
2007-Kraliçeden Nostaljiler
2010-Mozaik
2013-Şarkılarla Gel
2016-90'dan Pop
MUAZZEZ ERSOY'UN ÖDÜLLERİ:
1993- 21.Altın Kelebek Ödülleri En İyi/Sanat Müziği Kadın Solist
1995- 1.Kral Tv Video Müzik Ödülleri/En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı
1998- 26.Altın Kelebek Ödülleri En İyi/Türk Sanat Müziği Kadın Solist
1999- 27.Altın Kelebek Ödülleri En İyi/Türk Sanat Müziği Kadın Solist
2000- 6.Kral Tv Video Müzik Ödülleri/En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı
28.Altın Kelebek Ödülleri/ En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist
2001- 7.Kral Tv Video Müzik Ödülleri/En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı
29.Altın Kelebek Ödülleri/En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist
2002-30.Altın Kelebek Ödülleri/En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist
2004- 31.Altın Kelebek Ödülleri En İyi /Türk Sanat Müziği Kadın Solist
2014- 4. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri/ Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı
2016- Çekmeköy 2023 1. Sosyal Farkındalık Ödülleri /En İyi Sanat Müziği Sanatçısı
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