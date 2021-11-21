Muazzez Ersoy: Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek
Sanatçı Muazzez Ersoy, “Piyasa müsaade etse sadece şarkı söylemek istiyorum. Ama şarkı söyleyerek para kazanamıyorum ki" ifadelerini kullandı.
Sanatçı Muazzez Ersoy, Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize' programına konuk oldu.
Ersoy, programda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
“Piyasa müsaade etse sadece şarkı söylemek istiyorum. Ama şarkı söyleyerek para kazanamıyorum ki. Ben hiçbir zaman aç tiyatrocu olmadım. Tiyatrodan da para kazandım. Rahmetli Hasan Saltık sana albüm yapacağız demişti. 55 yaşında beni pop star mı yapacaksın dedim. Kalan Müzik'ten çıkan kalır dedi. O şekilde bir albüm çıkarmıştık. Ama pandemi bir patladı. Hala şarkı söylemek istiyorum. Benim bütün tiyatro eserlerimde müzik çok öndedir”
Muazzez Ersoy ayrıca, "Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek. Bizim işimiz estetik, hekimlere çok iş düşüyor. Yeter demeleri gerekli, bazı mimiklerin lazım olduğunu söylemeleri gerekir. Tek tip oldu ifadeler" diye konuştu.
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