MUBİ'den 'İsrail'le bağlantılı şirket' eleştirilerine yanıt

Dijital yayın platformu MUBI, İsrail'le bağlantılı Sequoia Capital'den aldığı 100 milyon dolarlık yatırım nedeniyle dünyadan tepki çekti.

Son olarak Türkiye'den 400'e yakın sinema ve televizyon emekçisi ortak bir bildiriye imza attı. Platformun Gazze'de yaşanan soykırımı finanse eden bir şirket tarafından yatırım almasını kabul etmediklerini dile getirdi.

MUBİ eleştirilere yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Platformdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz haftalarda bize ulaşan herkese gönülden teşekkür ederim. Paylaştığınız düşünceler, sorular ve endişeler bizim için çok kıymetliydi, hepsi samimiyetle ve ciddiyetle dikkate alındı.

Bu süreci düşünüp taşınarak, ekibimizle ve dünyanın dört bir yanından sinemacılarla, yapımcılarla ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunarak geçirdim. Her zaman bize yol gösteren değerlerimizi koruyarak, geleceğe yönelik düşünceli ve kararlı adımlar atmanın yollarını hep beraber aradık.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR AKIL ALMAZ DERECEDE KAHREDİCİ"

Gazze’de yaşananlar akıl almaz derecede trajik ve kahredici. Binlerce çocuk da dahil sivil can kayıpları; evlerin, hastanelerin ve kültür kurumlarının yok edilişi ve topyekun bir halkın yaşama ve gelişme hakkının kasten elinden alınması akla ve vicdana sığmıyor. Masum sivilleri hedef alan tüm eylemleri lanetliyor ve herkesin barış ve güvenlik içinde yaşama hakkının bir kez daha altını çiziyoruz. Filistin halkının maruz bırakıldığı zulüm, yerinden edilme ve açlık, derhal son bulması gereken bir insanlık ayıbıdır. Her türden savaşın ve zulmün karşısında, tüm insanların haysiyetli ve özgür bir hayat yaşama hakkını kararlılıkla savunuyoruz.

Sequoia Capital ve Shaun Maguire ile ilişkimiz konusunda da bir açıklık getirmek isterim. Sequoia’dan aldığımız yatırımın ardından, bizi Gazze’de yaşananlarla ilişkilendirenler oldu. Oysa bu iddialar, hem bireyler olarak hem de şirket olarak benimsediğimiz değerlerle katiyen bağdaşmıyor. MUBI’nin elde ettiği kârlar, Sequoia’nın portföyündeki diğer şirketlere aktarılmıyor. Getirilerimiz üniversiteler, vakıflar ve emeklilik fonları gibi Sequoia’nın sınırlı ortaklarına yönlendiriliyor; Kela gibi diğer Sequoia yatırımlarına değil. İşimizin savaşı finanse etmekle bağlantılı olduğu yönündeki görüşler gerçeği yansıtmıyor.

Bu tartışmaların merkezinde yer alan Sequoia ortağı Shaun Maguire, MUBI’ye yatırım yapan fonların hiçbirinde ortak değildir. Kendisinin şirketimizle operasyonel, stratejik ya da herhangi başka bir düzeyde hiçbir ilişkisi yoktur. Yönetim kurulumuzda yer almamaktadır, ekibimizle bağı yoktur ve Sequoia ile işbirliğimizde herhangi bir rol oynamamıştır. Shaun’un görüşlerini ne destekliyor ne de onaylıyoruz; kamuoyuna yaptığı açıklamalarla ilgili derin endişelerimizi de doğrudan Sequoia’ya ilettik.

Son olarak, azınlıktaki yatırımcı olan Sequoia’nın MUBI’ye dahli de asgari düzeydedir. MUBI’nin kurucusu ve CEO’su olarak en büyük hissedar hâlâ benim ve hem işe hem de seçkimize dair tam karar verme yetkisini de elimde tutuyorum. Sequoia’nın programımız, editöryel ve finansal kararlarımız üzerinde hiçbir denetim hakkı ve yetkisi yoktur.

Bununla birlikte, çalışmalarımızı nasıl finanse ettiğimizin önemli olduğunun farkındayız ve gelecekte yatırım alma süreçlerimizin şeffaf olmasını sağlamak için attığımız adımları sizinle paylaşmak istiyoruz. İleride işbirliği yapacağımız yatırımcıları seçerken net kıstaslar getirecek, yatırımcıların menfaatlerini editöryel ve yapım kararlarından titizlikle ayıracak ve doğabilecek her türlü endişeyi etkili bir şekilde ele alacak bir Etik Fonlama ve Yatırım Politikası’nı hayata geçiriyoruz. Bu politikayı 15 Ağustos 2025’te kamuoyuna sunacağız; sinemacıları, sanatçıları, izleyicileri, festivalleri, sivil toplum kuruluşlarını ve MUBI’nin misyonuna inanan herkesi görüşlerini bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Tüm geribildirimleri dikkatle inceleyip nihai politikamızı 15 Ekim 2025’te yayınlayacağız.

"EN GEÇ 15 EYLÜL 2025’E KADAR DA BAĞIMSIZ BİR SANATÇILAR DANIŞMA KURULU OLUŞTURACAĞIZ"

Ayrıca en geç 15 Eylül 2025’e kadar da bağımsız bir Sanatçılar Danışma Kurulu oluşturacağız. Farklı bölgelerden sinemacıları, sanatçıları, kültür temsilcilerini ve bir insan hakları uzmanını içerecek bu kurul, Etik Fonlama ve Yatırım Politikası için danışmanlık yapacak, nihai politikayı onaylayacak ve MUBI’nin değerleri ile sorumluluklarına dair konularda bağımsız tavsiyelerde bulunacaktır.

Bunun yanında, risk altındaki sanatçılara desteğimizi Risk Altındaki Sanatçılar Fonu ile genişletiyoruz. Önümüzdeki üç yıl boyunca, bağımsız bir kurulun yönetiminde projeleri, misafir sanatçıları ve restorasyon çalışmalarını finanse edeceğiz. Bu destek Filistinli sinemacılar da dahil olmak üzere, özellikle çatışma, yerinden edilme veya sansür koşullarında iş yapan sinemacılara odaklanacak. Ayrıntılı bilgiler 30 Ekim 2025 tarihinde paylaşılacak.

Biliyoruz ki topluluğumuzun kimi üyeleri daha da ileri gitmemizi isteyecek, kimileri de halihazırda çok ileri gittiğimizi düşünecek. Bizim sorumluluğumuz, sinemacıların ve izleyicilerin bir araya gelebileceği bir alan yaratmak ve bu alanı muhafaza etmek. Aldığımız yatırımlara dair şeffaf olmak, sanatsal bağımsızlığı nasıl koruduğumuzu açıkça ortaya koymak ve hâlâ öğrenmemiz gerekenler olduğunu samimiyetle kabul edip öğrenmeye daima açık olmak da bu sorumluluğun bir parçası.

Her zaman olduğu gibi gelecekte de son 18 yıldır bize kılavuzluk eden misyona bağlı kalacağız: sinemayı destekleyip dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler için erişilebilir kılmak. Cesur ve farklı sesleri desteklemeye, bizi biz yapan değerlere sadık kalmaya ve harika filmlerin mümkün olan en geniş izleyici kitlesine ulaşmasını sağlamaya devam edeceğiz."

CEO'DAN AÇIKLAMA

MUBİ CEO'su Efe Çakarel, T24 yazarı Binnaz Saktanber'e yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Türkiye’de yıllar boyunca filmlerini seyirciyle buluşturduğumuz, birçoğu aynı zamanda dostumuz olan sinemacıların bildirisi, atacağımız somut adımları belirlerken pusulalarımızdan biri oldu. Eleştiri ve beklentileri açık bir zihinle dinlemeye, anlamaya çalıştık. MUBI’ye verilen değeri görerek hem yanlış anlamaları gidermeye hem de kendimizi geliştirmeye odaklandık.

Bize doğrudan ulaşan ve bilgi alışverişinde bulunan tüm sinemacılara özellikle teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gururla yan yana duracakları bir platform olmak için var gücümüzle çalışacağız."