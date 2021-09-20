Mücadelesiyle herkese örnek olmuştu: Neslican Tay, 2’nci ölüm yıl dönümünde anılıyor
Türkiye’nin kansere karşı verdiği mücadelesiyle tanıdığı Neslican Tay’ın yaşamını yitirmesinin ardından 2 yıl geçti. Tay’ın sevenleri sosyal medyadan mesajlar yayınladı.
Kanserle mücadelenin simgesi olan Neslican Tay, Rize'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle herkese örnek olmuştu. Tay’ın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetmesinin üzerinden 2 yıl geçti.
21 yaşında 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki mücadele duygusunu harekete geçiren ve hastalara moral veren açıklamalarıyla tanınan Neslican, 4. kez hastalığa yakalandığında "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim." demişti ve umudunu hiçbir zaman kaybetmemişti. Yakalandığı hastalığa yenik düşerek yaşamını yitiren Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.
NESLİCAN TAY KİMDİR?
Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, hayatını kaybetmeden önce Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu. Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay, sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlatmıştır.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hakaret ettiği dansçı sessizliğini bozdu
- Şahin Mengü hayatını kaybetti
- Aşı karşıtı gazeteci Covid-19'dan yaşamını yitirdi
- ‘Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir’
- Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir
- Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuç
- AKP, MHP'yi ikna edemedi
- Kritik karar öncesi dolar/TL kuru sıçradı!
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı
- Arınç'tan AKP'ye sert sözler