Mücadelesiyle herkese örnek olmuştu: Neslican Tay, 2’nci ölüm yıl dönümünde anılıyor

20 Eylül 2021 Pazartesi, 18:11

Kanserle mücadelenin simgesi olan Neslican Tay, Rize'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle herkese örnek olmuştu. Tay’ın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetmesinin üzerinden 2 yıl geçti.

21 yaşında 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki mücadele duygusunu harekete geçiren ve hastalara moral veren açıklamalarıyla tanınan Neslican, 4. kez hastalığa yakalandığında "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim." demişti ve umudunu hiçbir zaman kaybetmemişti. Yakalandığı hastalığa yenik düşerek yaşamını yitiren Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, hayatını kaybetmeden önce Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu. Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay, sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlatmıştır.