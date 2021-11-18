Müge Anlı ile ilgili çarpıcı iddia: 'Babası gözyaşlarını tutamadı'
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla kayıpları bulan Müge Anlı'nın, hasta babasının yanına gitmediği iddia edildi.
Uzun yıllardır öğlen kuşağı programlarıyla tanınan Müge Anlı’nın ismi bu kez babası İhsan Anlı ile yeniden gündemde.
Odatv’nin edindiği bilgilere göre kanser hastalığına yakalanan İhsan Anlı, hayati bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından Anlı, kızını sayıkladı. Son dönemde yakın çevresine sık sık kızı Müge Anlı’yı görmek istediğini ileten Anlı’ya kızından beklemediği bir haber geldi.
"BABASININ YANINA GİTMEDİ"
Müge Anlı'nın annesinden boşandığı için hayati tehlikesi bulunan babasının yanına gitmediği öne sürüldü. Komadan uyanan baba İhsan Anlı ise uykuda olduğu süreçte Müge Anlı’nın gelip gelmediğini sorsa da olumsuz cevap alınca gözyaşlarını tutamadığı iddia edildi.
Yaptığı programda kendisine başvurup vatandaşların kayıp babalarını bulan Müge Anlı’nın, kendi babasının yanına gitmemesi ise çevresinde eleştiri konusu oldu.
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