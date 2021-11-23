Müge Anlı'dan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin yayın yasağı açıklaması

23 Kasım 2021 Salı, 13:18

Müge Anlı, bugün yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son gelişmeleri anlattı.

Anlı, Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin olarak dedenin tutuklandığını ve mahkeme kararına göre yıl sonuna kadar konuyla ilgili yayın yasağı geldiğini söyledi.

Anlı, programda şu ifadeleri kullandı;

"Biliyorsunuz 10 Kasım Çarşamba günü Mersin'in Gülnar'a bağlı Yanışlı mevkiinden kaybolmuştu. 2 buçuk yaşındaki kızımız Müslüme Yağal ve 10 gün sonra yaşadıkları çadıra 5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda ölü bulunmuştu. Dün size kendisini bulan hanımefensinin röportajını da izletmiştim. 19 Kasım günü 8 aile ferdi gözaltına alınmıştı, sorguları dün akşam saatine kadar devam etti. İşlemlerin tamamlanmasıyla beraber aile üyeleri geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevkedildi. 8 aile bireyin ifade işlemleri yaklaşık 8 saat sürdü ve 7 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede Hasan Yağal tutuklanarak cezaevine gönderildi."

"ANLAMADIĞIM BİR ŞEKİLDE YASAK KARARI ALINDI"

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yayın yasağına ilişkin yazılı açıklamasını okuyan Anlı, "Anlamadığım bir şekilde yayın yasağı kararı alındı" dedi.

Anlı ayrıca "Her türlü yorum, fotoğraf yıl sonuna kadar yasaklandı. Sadece size bu haberi verebiliyorum başka da bir şey söyleyemiyorum. Vah gidene!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım tarihinde ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağı getirildi.

Konuyla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gülnar ilçesinde 19 Kasım tarihinde 2 yaşındaki Müslüme Yağal’ın açık bir arazide ölü olarak bulunması olayı ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacının hasıl olduğu bildirildi.

Küçük kızın ailesinin 10 Kasım 2021 tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "M.Y’nin cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.







