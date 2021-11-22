Müslüme'yi bulan kadın konuştu: 'Kıyafetleri üzerinde yoktu'

22 Kasım 2021 Pazartesi, 12:12

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailesinin çadırının önünde bisikletiyle oynarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın 10 gün sonra ölü bulunması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

10 gündür aranan Müslüme'nin cesedini, 40-45 yaşlarında bir kadın çobanın bulduğu ve muhtara haber verdiği öğrenilmişti.

Kaybının 10. günü Yörük ailesinin çadırının 7 kilometre uzağında bulunan Müslüme'yi bulan kadın Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ayşe Bacak şu ifadeleri kullandı;

"Kıyafetleri üzerinde değildi. Ayakkabıları ve kıyafetleri bulunduğu yerin uzağındaydı. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor..."

"HÜZÜN DEĞİL SEVİNCİ BEKLİYORDUK"

Müslüme'nin ablası Nurcan Özcan ise şunları söyledi:

"Hiç kimsenin aklına gelmez. Evden 7 kilometre uzaklıkta tek başına bir çocuk. Tek başına gidemez. Hiçbir şey bilmiyorum, kimsenin günahını almak istemiyorum. Ailemin cenazeye katılmasını ben de isterdim. 10 gün arandı. Katılsınlar, son kez görsünler isterdim ama nasip değilmiş. Canlı bulunmasını bekliyorduk.

Hüzün değil sevinci bekliyorduk. Olmadı. Allah'ım ömrünü bu kadar vermiş, Allah'ım sevdiğini daha çabuk yanına alırmış. Demek ki onun da ömrünü bu kadar vermiş. Seferber olan herkesten Allah razı olsun."

BUGÜN SERBEST KALACAKLAR

Öte yandan 3 gündür gözaltında bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Olayla ilgili kritik güne girildi. Savcının bir talebi olmaz ise aile fertleri bugün serbest kalacak.