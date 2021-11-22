Son dakika | Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili yayın yasağı getirildi
Son dakika | Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili yayın yasağı getirildiği duyuruldu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım tarihinde ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağı getirildi.
Konuyla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gülnar ilçesinde 19 Kasım tarihinde 2 yaşındaki Müslüme Yağal’ın açık bir arazide ölü olarak bulunması olayı ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacının hasıl olduğu bildirildi.
Küçük kazın ailesinin 10 Kasım 2021 tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "M.Y’nin cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.
Video Haberler
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası