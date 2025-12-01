Müge Boz ve Caner Erdeniz çocukları için Londra’ya taşındı

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, çocukları Vina (6) ve Rika (1) için önemli bir adım atarak İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşındı. Çiftin bu kararı özellikle çocuklarının eğitimi için aldığı öğrenildi.

Ünlü çiftin İstanbul’daki evlerini ise tamamen kapatmadığı, iş nedeniyle zaman zaman Türkiye’ye gelmeye devam edecekleri belirtildi.

Son dönemde birçok ünlü ismin tercihi hâline gelen Londra’da Şahan Gökbakar, İnci Türkay ve Atilla Saral da yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ise Kıvanç Tatlıtuğ’un şehirden ev aldığı iddia edilmişti.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DUBAİ’YE TAŞINMIŞTI

Benzer bir karar da oyuncu Engin Altan Düzyatan tarafından alınmıştı. Düzyatan, ailesiyle birlikte Dubai’ye taşındığını açıklamış ve bu kararın temel nedeninin çocuklarının eğitimi olduğunu söylemişti. Oyuncu, “Ben gidip geliyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaşları olsun. Bu deneyimin gelecekte çok katkısı olacağını düşünüyorum. Okulları bitince memleketlerine dönüp hizmet etmelerini isteriz” ifadelerini kullanmıştı.